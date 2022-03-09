الأربعاء 09 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

افتتاح الملتقى العلمى الـ21 لأبحاث الحج والعمرة والزيارة

الملتقى العلمي الـ21
الملتقى العلمي الـ21 لأبحاث الحج والعمرة

افتتح أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، الأربعاء، الملتقى العلمي الـ21 لأبحاث الحج والعُمرة والزيارة، تحت عنوان: "التحول الرقمي في منظومة الحج والعمرة والزيارة"، تحت رعاية خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وأوضحت وكالة أنباء السعودية (واس) أن حفل الافتتاح شهد عرض فيلم وثائقي يبرز الاهتمام والجهود التي تقدِّمها المملكة في خدمة الحج والعمرة، والإمكانيات التي سخرتها من أجل تأدية ضيوف الرحمن نسكَهم على الوجه الأكمل.

وأكد الأمير فيصل، في كلمته، اعتزاز المملكة قيادة وشعبًا بخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، وتفاني الجميع في تسخير جميع الإمكانيات للعناية بضيوف الرحمن، مشيرًا إلى أن الملتقى يؤكد أن لضيوف الرحمن أولوية قصوى عند قيادة المملكة التي لا تألو جهدًا في تحسين وتطوير جميع الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين والزوار.

قال الأمير فيصل إن التقدم الكبير الذي وصلت إليه المملكة في التقنية قبل الجائحة وأثنائها وبعدها جعلها من ضمن أفضل الدول في توظيف التقنية في المجالات كافة وخاصة لخدمة ضيوف الرحمن وتحسين تجربتهم في أَثناء زياراتهم للحرمين الشريفين، وتسهيل أداء مناسكهم في المشاعر المقدسة، وتقليل أوقات انتظارهم بمختلف نقاط الاتصال التي يمرون بها في رحلتهم في أجواء إيمانية عامرة بالأمن والأمان.

من جانبه، أكد رئيس جامعة أُم القرى الدكتور معدي بن محمد آل مذهب، أهمية الملتقى لطرح الأبحاث والابتكارات العلمية والمبادرات الإبداعية التي تؤثر على نوعية الخدمة المُقدَّمة لضيوف الرحمن، مشيرًا إلى أنه يعتبر امتدادًا لجهود المملكة التي تسعى لتطوير كل الخدمات، ومنها مجالات التحول الرقمي التي تسهم في تسهيل وتيسير جميع الإجراءات التي يقوم بها الحاجّ والمعتمر والزَّائر في رحلة نسكه إلى الحرمين الشَّريفين.

وسيعقد الملتقى، الذي تستمر أعماله يومين، 6 جلسات علمية يشارك فيها 30 باحثًا ومتحدثًا من الأكاديميين المهتمين بدراسات الحج والعمرة والزيارة، ونخبة من الخبراء في مجال التحول الرقمي، وعدد من ممثلي القطاعات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بمنظومة الحج والعمرة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

يوم الشهيد

الأكثر قراءة

«الدستور» تكشف سبب وفاة كابتن بايونيرز أحمد فتحى

الأهلى يكافئ موسيمانى بالتجديد.. ومكافآت إجادة للاعبين بعد الفوز على بيراميدز

مفاجأة بشهادة الطب الشرعي في قضية ضحية الابتزاز بسنت خالد

رئيس الوزراء يكشف خطة الحكومة لمواجهة ارتفاع الأسعار

الحكومة تدرس تداعيات الأزمة الأوكرانية على السلع الأساسية

الإسكوا: البلدان العربية أظهرت مرونة فى استجابات الحماية الاجتماعية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس ثروت ثابت

متى يكون لحياتك معنى؟

حسين دعسة

أخبار ومؤشرات عن الحرب العالمية الثالثة

خالد عكاشة

المقاتلون الأجانب.. خطيئة الحرب الروسية الأوكرانية

د هند جاد

مافيا الحروب

محمد العسيري

لعبة تصدير الفزع

د.محمد شادي

الحشائش وصراع الأفيال

د. بهي الدين مرسي

هل يمنح الطعام العضوى صك العضوية للالتحاق بموائد الأثرياء؟

عبد الرحيم طايع

أين معرض الكتاب بالأقصر؟

صور

جنازة شقيق الفنان أحمد عبدالعزيز

مباراة الأهلى وبيراميدز فى الدورى المصرى

الشوط الأول من مباراة الزمالك والجونة فى الدورى

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس الإسرائيلى لـ أردوغان: زيارتى لتركيا لحظة مهمة فى العلاقات بين بلدينا

الاحتلال يهدم 3 منازل في النقب والقدس ويمنع الصلاة بمسجد ببيت لحم

الاحتلال يُعتقل 20 فلسطينيًا من الضفة الغربية ويُمدد توقيف 11 أسيرًا