افتتاح الملتقى العلمى الـ21 لأبحاث الحج والعمرة والزيارة

افتتح أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، الأربعاء، الملتقى العلمي الـ21 لأبحاث الحج والعُمرة والزيارة، تحت عنوان: "التحول الرقمي في منظومة الحج والعمرة والزيارة"، تحت رعاية خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وأوضحت وكالة أنباء السعودية (واس) أن حفل الافتتاح شهد عرض فيلم وثائقي يبرز الاهتمام والجهود التي تقدِّمها المملكة في خدمة الحج والعمرة، والإمكانيات التي سخرتها من أجل تأدية ضيوف الرحمن نسكَهم على الوجه الأكمل.

وأكد الأمير فيصل، في كلمته، اعتزاز المملكة قيادة وشعبًا بخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، وتفاني الجميع في تسخير جميع الإمكانيات للعناية بضيوف الرحمن، مشيرًا إلى أن الملتقى يؤكد أن لضيوف الرحمن أولوية قصوى عند قيادة المملكة التي لا تألو جهدًا في تحسين وتطوير جميع الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين والزوار.

قال الأمير فيصل إن التقدم الكبير الذي وصلت إليه المملكة في التقنية قبل الجائحة وأثنائها وبعدها جعلها من ضمن أفضل الدول في توظيف التقنية في المجالات كافة وخاصة لخدمة ضيوف الرحمن وتحسين تجربتهم في أَثناء زياراتهم للحرمين الشريفين، وتسهيل أداء مناسكهم في المشاعر المقدسة، وتقليل أوقات انتظارهم بمختلف نقاط الاتصال التي يمرون بها في رحلتهم في أجواء إيمانية عامرة بالأمن والأمان.

من جانبه، أكد رئيس جامعة أُم القرى الدكتور معدي بن محمد آل مذهب، أهمية الملتقى لطرح الأبحاث والابتكارات العلمية والمبادرات الإبداعية التي تؤثر على نوعية الخدمة المُقدَّمة لضيوف الرحمن، مشيرًا إلى أنه يعتبر امتدادًا لجهود المملكة التي تسعى لتطوير كل الخدمات، ومنها مجالات التحول الرقمي التي تسهم في تسهيل وتيسير جميع الإجراءات التي يقوم بها الحاجّ والمعتمر والزَّائر في رحلة نسكه إلى الحرمين الشَّريفين.

وسيعقد الملتقى، الذي تستمر أعماله يومين، 6 جلسات علمية يشارك فيها 30 باحثًا ومتحدثًا من الأكاديميين المهتمين بدراسات الحج والعمرة والزيارة، ونخبة من الخبراء في مجال التحول الرقمي، وعدد من ممثلي القطاعات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بمنظومة الحج والعمرة.