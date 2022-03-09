وزير الزراعة: الإجراءات الاستباقية والتخطيط ساهما فى مواجهة أزمة القمح العالمية

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الإجراءات الاستباقية والتخطيط ساهما في زيادة قدرة الدولة المصرية على مواجهة أزمة القمح العالمية، مشيرا إلى أن البلاد لديها مخزون من القمح يكفي حتي نهاية العام الجاري.



وقال القصير، خلال تصريحات تلفزيونية، مساء اليوم الأربعاء، إن "الدولة بذلت جهدا لزيادة نسبة المحصول من الأقماح مما أدي إلى زيادة الإنتاجية، موضحا أن القيادة السياسية هي من تبنت فكرة مشروعات الصوامع والسعات التخزينية".



وأشار إلى أن منافذ وزارة الزراعة ستكون الأسبوع المقبل قبل رمضان، وسيكون هناك وفرة من السلع، كما سيتم إطلاق أكثر من 15 سيارة بكل محافظات مصر لتوفير السلع بكافة أنواعها، معلنا أنه تم التنسيق مع اتحاد الدواجن وكبار المنتجين لتخفيض أسعار البيض والدواجن.



وأضاف وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة المصرية لديها اكتفاء ذاتي من الدواجن، متابعا أنه خلال الفترة المقبلة سيكون هناك انخفاض في الأسعار، وسيكون هناك حوافز إلى موردين القمح بهدف تجميع أكبر كمية من محصول القمح.