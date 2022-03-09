رئيس الوزراء الروسى يعلن عن تدابير لتخفيف تأثير العقوبات على بلاده

قال رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين في اجتماع لمجلس الوزراء اليوم الأربعاء إن الحكومة الروسية ستكون لها إجراءات مضادة لتخفيف تأثير العقوبات الغربية من خلال تبني إجراءات جديدة لدعم الشركات والأفراد تتراوح من المزايا الضريبية إلى دعم الصناعات المختلفة.



وذكرت وكالة أنباء تاس الروسية أن ميشوستين وعد بأن الحكومة ستساعد شركات الطيران الروسية في الاحتفاظ بأسطول الطائرات الأجنبية، وأعلن عن إعفاءات ضريبية لمودعي البنوك وأصحاب السيارات، وتحدث عن حماية الشركات الروسية من الملاك الأجانب المشاركين. وبحسب رئيس الوزراء، فإن قائمة الإجراءات "سيتم تحديثها بانتظام بناء على تطورات أخرى"، ولن تكون كل تحركات المسئولين تتعلق بالدعم المالي المباشر.



ومن بعض المقترحات الرئيسية للحكومة فرض قيود على الصادرات والواردات، حيث سيصادق مجلس الوزراء قريبًا على قوائم المنتجات والمواد الخام التي سيتم حظرها من الصادرات والواردات.



وقال ميشوستين "هذا القرار سيضمن الأمن الاقتصادي لبلدنا، ويضمن التشغيل المستمر للصناعة والزراعة". ولم يحدد بالضبط ما الذي سيتم حظره.



ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسومًا يأمر بهذه الإجراءات. ويترتب على القانون أن القيود ستطبق حتى نهاية عام 2022 ولن تؤثر على البضائع التي ينقلها المواطنون للاستخدام الشخصي.



وتضمنت الإجراءات أيضًا قرارات تتعلق بالبناء والتشييد، كما تم إعفاء بعض الودائع من الضرائب، كم تم فرض إجراءات لحماية الشركات الروسية من العقوبات الأجنبية.