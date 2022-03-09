انطلاق أعمال الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة «المغربية - الموريتانية»

استضافت العاصمة المغربية الرباط، اليوم الأربعاء، أعمال الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة “المغربية- الموريتانية” على مستوى كبار الموظفين، بمشاركة ممثلين عن مختلف القطاعات الوزارية بالبلدين.

وقال مدير المشرق والخليج والمنظمات العربية والإسلامية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، فؤاد أخريف، إن العلاقات المغربية الموريتانية تشهد زخما كبيرا لإرساء آليات تعاون متميزة وتوفير إطار قانوني محفز لبلوغ تطلعات البلدين في رفع مستوى علاقاتهما الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية.

وأضاف أخريف، أن هذا الزخم يشكل دافعا لبذل المزيد من الجهود لإيجاد آليات متجددة كفيلة بدفع عجلة التعاون بين البلدين إلى المستويات المرجوة وتوسيع قاعدة العلاقات الثنائية لتشمل مجالات جديدة وذات أولوية لدى الجانبين.

وأوضح أخريف أن البلدين يملكان من الإمكانيات ما يمكن من إقامة شراكات مثمرة في العديد من المجالات الحيوية، مشيرا إلى أن اجتماعات التى جرت اليوم تعد فرصة سانحة لإجراء تقييم موضوعي لما تم إنجازه منذ الدورة السابقة للجنة العليا المشتركة، وإيجاد الحلول الإشكاليات التي قد تعترض طموحات البلدين المشروعة في الرقي بعلاقاتهما الثنائية إلى آفاق أرحب.

من جهته، قال السفير المدير العام لمديرية التعاون الثنائي بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج، محمد الحنشي الكتاب، إن انعقاد هذه الدورة يعد خطوة هامة على طريق التعاون في مختلف المجالات كالصيد والتكوين المهني والتجارة وغيرها من القطاعات انسجاما مع توجيهات قيادتي البلدين لتوطيد علاقات الأخوة وتذليل الصعاب والرقي بعلاقات التعاون الثنائي إلى مستوى تطلعات الشعبين.

وأضاف أن المغرب وموريتانيا حققا العديد من الإنجازات، مشيرا إلى أن هذه الدورة ستشكل لبنة جديدة في صرح التعاون المثمر بين البلدين.

ومن المقرر أن تنعقد الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة المغربية- الموريتانية برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، ورئيس الوزراء الموريتاني، محمد ولد بلال، بعد غد الجمعة بالرباط.