الأربعاء 09 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

انتصار السيسى تعرب عن سعادتها بإطلاق مبادرتى "دوى" و"نورة"

السيدة انتصار السيسي
السيدة انتصار السيسي

أعربت انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية عن سعادتها بإطلاق مبادرتي "دوى" و"نورة"؛ لتمكين الفتاة المصرية.


وقالت انتصار السيسي، في تدوينة على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أود أن أعرب عن سعادتي بإطلاق مبادرتي "دوى" و"نورة"، لتمكين الفتاة المصرية، في إطار مشروعنا القومي لتنمية الأسرة المصرية، لا سيما في قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".


وأضافت أن فتيات مصر هن رائدات المستقبل وصانعات القادة، ومن ثم فإن الاستثمار فيهن استثمار في بناء المستقبل، وقد أثبتن دائما أنهن على قدر الثقة والتحدي.


وأكدت قرينة الرئيس دعمها الدائم لكل بنات مصر في الحصول على كل حقوقهن وتنمية مهاراتهن، كخطوة أساسية لتحقيق النهضة المنشودة.

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وائل لطفي

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