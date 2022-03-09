تعيين الجزائرى صالح لعجوزى أمينًا عامًا مساعدًا لجامعة الدول العربية

أعلنت الجزائر عن تعيين مرشحها الجزائري محند صالح لعجوزي، أمينًا عامًا مساعدًا لجامعة الدول العربية.



وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان اليوم الأربعاء، أن ذلك جاء بقرار من مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته الـ157 المنعقدة، اليوم الأربعاء، بالقاهرة.



يذكر أن محند لعجوزي، هو دبلوماسي جزائري، شغل العديد من المناصب الهامة، كان آخرها سفير الجزائر لدى سلطة عمان، ومن ثم سفيرًا للجزائر لدى جمهورية مصر العربية، وممثلًا دائمًا لها لدى جامعة الدول العربية.



وأعلنت الجزائر، اليوم، عن أن الجامعة العربية تبنت قرار الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، بتحديد موعد انعقاد القمة المقبلة على أراضيها في الأول والثاني من نوفمبر المقبل، معتبرة أن اعتماد هذا الموعد يكرس تمسك الدول العربية بقيم النضال المشترك.



وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان لها، أن وزراء الخارجية العرب، الذين يجتمعون بالقاهرة في إطار الدورة العادية للمجلس الوزاري، تبنوا قرار الرئيس تبون حول تاريخ انعقاد القمة العربية التي ستحتضنها الجزائر، تزامنًا مع الذكرى الـ68 لاندلاع الثورة التحريرية الجزائرية.



وبحسب البيان، استعرض وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، خلال هذا الدورة، أهم نتائج المشاورات، التي قادها الرئيس الجزائري مع أشقائه العرب، مؤكدًا رمزية الموعد، الذي اختاره لانعقاد القمة باعتباره تاريخًا جامعًا يكرس التفاف الدول والشعوب العربية وتضامنها مع الثورة الجزائرية المجيدة، وما يحمله من دلالات مهمة حول تمسك الدول العربية بقيم النضال المشترك في سبيل التحرر، وامتلاك مقومات تقرير مصيرها الموحد، خاصة في خضم التحديات المتزايدة التي تفرضها التوترات الخطيرة والمتسارعة على الساحة الدولية.



وأضافت الخارجية الجزائرية، أنه باعتماد هذا القرار لبرمجة انعقاد القمة العربية في غرة شهر نوفمبر المقبل، يكون العرب أمام موعد سياسي مهم في تاريخ الأمة العربية ينتظر منه فتح آفاق جديدة للعمل العربي المشترك لتمكين الأمة العربية من إسماع صوتها، والتفاعل، والتأثير بصفة إيجابية على مجريات الأمور على الصعيدين الإقليمي والدولي.