الأربعاء 09 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس «النواب العراقى» يعبر عن أمله فى إنهاء الأزمة الأوكرانية عبر الحوار الدبلوماسى

الحلبوسي
الحلبوسي

أعرب رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء، عن أمله في إنهاء الأزمة الأوكرانية عبر الحوار الدبلوماسي.


وقال مكتب الحلبوسي - في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) - إن الحلبوسي استقبل القائمَ بأعمال السفارة الأوكرانية ‏في ‏بغداد إليكسندر بورفجينكوف، وبحثا تطورات الأوضاع الدولية والإقليمية، والأحداث الجارية في أوكرانيا، وكذلك الأوضاعَ الإنسانية الصعبة وتضرُّر البنى التحتية وموجات النزوح التي تشهدها أوكرانيا.


وأشار الحلبوسي إلى أن العراق عانى من الحروب وتبعاتها من النزوح والتهجير والدمار، معربا عن أسفه لما تعانيه أوكرانيا، مؤكدا موقفَ بلاده الداعم لحفظ واستقرار البلدان واستقلالها وسيادتها وضرورة تغليب لغة الحوار والتمسُّك بالطرق الدبلوماسية؛ لحلّ التوترات والمشاكل السياسية بين البلدان بعيدا عن ساحات الحروب.


من جانبه، ثمن بورفجينكوف موقف العراق واستمرار عمل السفارة العراقية في كييف.

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وائل لطفي

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