الأربعاء 09 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رفع 55 طن مخلفات في حملات نظافة مكثفة بالمنيا

حملات نظافة مكثفة
حملات نظافة مكثفة بقري المنيا

كثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا من حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والزراعية والأتربة بشوارع ومداخل ونقاط التجمع بقري دمشير وبني محمد سلطان وصفط الخمار وأسفرت عن رفع 55 طن مخلفات ونقلها للظهير الصحراوي الغربي.

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قال عصام معبد رئيس الوحدة المحلية بقرية بنى محمد سلطان إن قسم البيئة بالقرية واصل حملات النظافة ورفع 10 أطنان مخلفات وتراكمات بجميع نقاط التجميع بشوارع القرية ومن كدوان وماقوسة شرق وغرب والجارحي وعمارات الأوقاف ونقلها للمقلب العمومي بالظهير حفاظا على بيئة صحيه خاليه من الأمراض.

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وأضاف حمادة جمعة رئيس الوحدة المحلية بقرية دمشير أن قسم البيئة بالقرية واصل أعماله المكثفة حيث تم رفع 20 طن مخلفات وتراكمات بجميع نقاط التجميع بشوارع القرية ومن جانب كوبرى عزبة الحكيم ومن ترعة سرى باشا ونقلها للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي حفاظا على سلامة أرواح المواطنين والحد من انتشار الأمراض.

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وأوضح محمد سميح رئيس الوحدة المحلية بقرية صفط الخمار أن قسم البيئة بالقرية، كثف الرقابة على أعمال النظافة بالقرى وتمكن من رفع 25 طن مخلفات وتراكمات بجميع نقاط التجميع بشوارع القرية والقرى التابعة لها ونقلها للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي حفاظا على مظهر وجمال القرية وللقضاء على فيرس كورونا المستجد.

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المني رفع 55 طن مخلفات عصام معبد حملات نظافة بقري مركز المنيا الدكتور محمد حلمي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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