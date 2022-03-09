رفع 55 طن مخلفات في حملات نظافة مكثفة بالمنيا

كثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا من حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والزراعية والأتربة بشوارع ومداخل ونقاط التجمع بقري دمشير وبني محمد سلطان وصفط الخمار وأسفرت عن رفع 55 طن مخلفات ونقلها للظهير الصحراوي الغربي.

قال عصام معبد رئيس الوحدة المحلية بقرية بنى محمد سلطان إن قسم البيئة بالقرية واصل حملات النظافة ورفع 10 أطنان مخلفات وتراكمات بجميع نقاط التجميع بشوارع القرية ومن كدوان وماقوسة شرق وغرب والجارحي وعمارات الأوقاف ونقلها للمقلب العمومي بالظهير حفاظا على بيئة صحيه خاليه من الأمراض.

وأضاف حمادة جمعة رئيس الوحدة المحلية بقرية دمشير أن قسم البيئة بالقرية واصل أعماله المكثفة حيث تم رفع 20 طن مخلفات وتراكمات بجميع نقاط التجميع بشوارع القرية ومن جانب كوبرى عزبة الحكيم ومن ترعة سرى باشا ونقلها للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي حفاظا على سلامة أرواح المواطنين والحد من انتشار الأمراض.

وأوضح محمد سميح رئيس الوحدة المحلية بقرية صفط الخمار أن قسم البيئة بالقرية، كثف الرقابة على أعمال النظافة بالقرى وتمكن من رفع 25 طن مخلفات وتراكمات بجميع نقاط التجميع بشوارع القرية والقرى التابعة لها ونقلها للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي حفاظا على مظهر وجمال القرية وللقضاء على فيرس كورونا المستجد.

275426658_2056317271212898_4092289998940534588_n

275280423_2056317137879578_963175809679973622_n

275489161_2056302874547671_1893178961744491901_n

275522397_2056302594547699_5783701749611388461_n

275445342_2056302524547706_2006242601243035863_n