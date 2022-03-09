الأربعاء 09 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

أمن الجيزة يكشف غموض مقتل خفير خاص في منشأة القناطر

جثة
جثة

نجحت أجهزة الأمن بالجيزة في كشف غموض مقتل خفير خاص فى قرية بمنشأة القناطر، حيث تبين أن خصومة ثأرية دفعت شقيقين إلى قتل المجني عليه وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتلقى مدير مباحث الجيزة إخطارًا من غرفة النجدة بمقتل أحد الأشخاص بقرية تابعة لمنشأة القناطر، وبإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن المجني عليه خفير خاص، وأنه تعرض لإطلاق نار على يد شقيقين، بسبب خصومة ثأرية.

بإعداد الأكمنة اللازمة، تمكن العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث قطاع أكتوبر، والمقدم إكرامي البطران رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر، من ضبط المتهمين وسلاح الجريمة.

مركز شرطة خصومة ثأرية ضبط المتهمين مباحث الجيزة رجال المباحث مركز منشأة القناطر

رئيس التحرير

وائل لطفي

يوم الشهيد

الأكثر قراءة

«الدستور» تكشف سبب وفاة كابتن بايونيرز أحمد فتحى

الأهلى يكافئ موسيمانى بالتجديد.. ومكافآت إجادة للاعبين بعد الفوز على بيراميدز

مفاجأة بشهادة الطب الشرعي في قضية ضحية الابتزاز بسنت خالد

رئيس الوزراء يكشف خطة الحكومة لمواجهة ارتفاع الأسعار

الحكومة تدرس تداعيات الأزمة الأوكرانية على السلع الأساسية

الإسكوا: البلدان العربية أظهرت مرونة فى استجابات الحماية الاجتماعية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس ثروت ثابت

متى يكون لحياتك معنى؟

حسين دعسة

أخبار ومؤشرات عن الحرب العالمية الثالثة

خالد عكاشة

المقاتلون الأجانب.. خطيئة الحرب الروسية الأوكرانية

د هند جاد

مافيا الحروب

محمد العسيري

لعبة تصدير الفزع

د.محمد شادي

الحشائش وصراع الأفيال

د. بهي الدين مرسي

هل يمنح الطعام العضوى صك العضوية للالتحاق بموائد الأثرياء؟

عبد الرحيم طايع

أين معرض الكتاب بالأقصر؟

صور

جنازة شقيق الفنان أحمد عبدالعزيز

مباراة الأهلى وبيراميدز فى الدورى المصرى

الشوط الأول من مباراة الزمالك والجونة فى الدورى

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس الإسرائيلى لـ أردوغان: زيارتى لتركيا لحظة مهمة فى العلاقات بين بلدينا

الاحتلال يهدم 3 منازل في النقب والقدس ويمنع الصلاة بمسجد ببيت لحم

الاحتلال يُعتقل 20 فلسطينيًا من الضفة الغربية ويُمدد توقيف 11 أسيرًا