أمن الجيزة يكشف غموض مقتل خفير خاص في منشأة القناطر

نجحت أجهزة الأمن بالجيزة في كشف غموض مقتل خفير خاص فى قرية بمنشأة القناطر، حيث تبين أن خصومة ثأرية دفعت شقيقين إلى قتل المجني عليه وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتلقى مدير مباحث الجيزة إخطارًا من غرفة النجدة بمقتل أحد الأشخاص بقرية تابعة لمنشأة القناطر، وبإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن المجني عليه خفير خاص، وأنه تعرض لإطلاق نار على يد شقيقين، بسبب خصومة ثأرية.

بإعداد الأكمنة اللازمة، تمكن العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث قطاع أكتوبر، والمقدم إكرامي البطران رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر، من ضبط المتهمين وسلاح الجريمة.