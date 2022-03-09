الخميس 10 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

غرفة الفنادق تطالب بانتقاء عمالة من ملتقى جامعة المنصورة التوظيفي

علاء عاقل
علاء عاقل

أعلنت غرفة المنشآت الفندقية، برئاسة علاء عاقل، أنه الملتقى التوظيفي الأول لكلية السياحة والفنادق بجامعة المنصورة في التاسعة من صباح الثلاثاء الموافق 29 مارس الجاري بقاعة المؤتمرات الرئيسية بالجامعة المنصورة.   

طالبت الغرفة، في منشور الأربعاء، جميع الفنادق المشاركة فيالملتقى التوظيفى الأول لكلية السياحة والفنادق بجامعة المنصورة انتقاء عمالة من طلبة وطالبات خريجي الكلية، لتوظيفهم داخل الفنادق، لافتة إلى أن جامعة المنصورة بصدد تنظيم احتفالها باليوبيل الذهبي لها ومرور 50 عامًا على تدشينها وسيتم تنظيم الملتقى على هامش فعاليات اليوبيل للجامعة.

أعلنت جامعة المنصورة أن فعاليات اليوبيل ستتضمن عقد مؤتمرات قمية وقومية وتدشين إستراتيجيات تعليمية وبحثية وخدمية ضمن متطلبات دعم وتعزيز المفهوم المعاصر للجمهورية الجديدة، بواقع 20 حدثًا قوميًا تنظمه الإدارة للقطاعات الرئيسة للجامعة وأكثر من 70 فعالية موزعة على الكليات المختلفة؛ حيث تقوم احتفالات اليوبيل على دعم 5 محاور رئيسة هى: محور المسؤولية الاجتماعية، محور البحث العلمى والابتكار (جامعة رائدة بحثيًا)، محور التعليم والأنشطة الطلابية (جامعة متميزة تعليميًا)، محور أنشطة التحول الرقمى (جامعة من الجيل الرابع)، محور ريادة الأعمال والأنشطة الابتكارية (جامعة داعمة اقتصاديًا).

كما سيركز اليوبيل بجامعة المنصورة على تعزيز المبادرة الرئاسية "إدرس فى مصر"، حيث تركز الجامعة فى هذا العام على تنظيم مجموعة من الفعاليات، بالتعاون مع الإدارة المركزية للوافدين بهدف التركيز على نقاط تميز الجامعات المصرية بشكل عام وجامعة المنصورة بشكل خاص كمركز ثقافى متكامل للطلاب الوافدين وبالأخص العرب والأفارقة.

كما أعلنت إدارة أنشطة اليوبيل مشاركة نخبة من الشباب المصرى المميز الممثل فى أعضاء هيئة التدريس بالجامعة مع التأكيد على مشاركة المرأة وذوى الهمم فى إدارة أحداث اليوبيل، وذلك إيمانًا بأهمية الترويج والإعلان لأهداف التنمية المستدامة لهذه الفئة.

غرفة المنشأت الفندقية الملتقى التوظيفي الأول لكلية السياحة والفنادق جامعة المنصورة خريجي كلية السياحة والفنادق اليوبيل الذهبي

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وائل لطفي

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