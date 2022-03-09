الأربعاء 09 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزارة الاقتصاد اللبنانية تنفى وجود أزمة قمح ومواد غذائية

قمح
قمح

نفت وزارة الاقتصاد والتجارة اللبنانية وجود أزمة قمح، مشددة على أنه لا توجد أزمة على مستوى المواد الغذائية.


وأكدت الوزارة، أن وزير الاقتصاد أمين سلام يعمل جاهدًا مع الوزراء الأعضاء في اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة موضوع الأمن الغذائي، لوضع تصور واضح لتأمين استمرارية تأمين المواد الغذائية، موضحة أن الأمن الغذائي في مقدمة الأولويات، موضحة أن سلام أجرى مشاورات واتصالات مع عدد من الدول الصديقة، كما يعمل على توسيع قاعدة الخيارات، بما يتيح وضع خطة طوارئ لتلافي أي نقص لاحق.


وأهابت الوزارة بجميع المعنيين عدم الإسهام في نشر الشائعات والمخاوف بين اللبنانيين، مطالبة أصحاب المطاحن بمعاودة مد السوق فورًا بما يكفي من حاجتها.


وكان وزير الاقتصاد، قد أعلن في وقت سابق، أن القمح بلبنان يكفي لمدة شهر على الأقل، كما وصلت باخرة تحمل كميات كبيرة من القمح الأوكراني، أمس، إلى ميناء طرابلس شمالي لبنان.

 

وعلى صعيد آخر، أشاد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، اليوم الأربعاء، بدور قوى الأمن الداخلي في حماية الاستقرار الأمني ومنع الخروقات الأمنية على الساحة اللبنانية.


وأشاد الرئيس ميقاتي "بالدور الذي تقوم به قوى الأمن الداخلي، لا سيما شعبة المعلومات، في حماية الاستقرار الأمني ومنع أي إخلال بالأمن، لا سيما من خلال توقيف شبكات التعامل مع العدو الإسرائيلي ومنع أي خرق أمني على الساحة اللبنانية".


وقال: إن كشف الجرائم التي وقعت أخيرًا بسرعة وحرفية يثبت أن عين الأمن ساهرة لحماية اللبنانيين وضبط أي خلل أمني، منوهًا: "خصوصًا بالتعاون القائم بين قوى الأمن الداخلي والجيش وسائر القوى الأمنية، بما يشكل حماية إضافية للبنان واللبنانيين في هذه الظروف الصعبة".

 

رئيس التحرير

وائل لطفي

يوم الشهيد

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