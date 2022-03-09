لبنان يتعرض لمنخفض جوي «اللؤلؤة» مصحوب برياح قطبية وعواصف رعدية

حذرت مصلحة الأحوال الجوية في لبنان اليوم من تأثر البلاد بمنخفض جوي يسمى "اللؤلؤة" مصحوب برياح قطبية شديدة البرودة وسريعة متمركزة فوق أوكرانيا وأمطار غزيرة مع تساقط الثلوج على ارتفاعات منخفضة تصل إلى 700 متر وعواصف رعدية، على أن يشتد تأثير المنخفض من بعد ظهر غد الخميس ويستمر حتى يوم الإثنين المقبل.

وتوقعت الأرصاد اللبنانية أن يكون طقس الغد غائم جزئيا إلى غائم مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية، كما تنشط الرياح وتشتد سرعتها لتقارب 80 كيلومترا في الساعة خاصة في المناطق الشمالية، ويرتفع معها موج البحر إلى ٣ أمتار.

وحذرت الأرصاد من تكون الضباب الكثيف على المرتفعات بدءا من الغد وتتساقط أمطار متفرقة تشتد غزارتها أحيانا مع حدوث عواصف رعدية ونشاط للخلايا الرعدية وتساقط لحبات البرد خاصة في المناطق الجنوبية والشمالية.

وأكدت أن الثلوج تتساقط غدًا على ارتفاع ١٦٠٠ متر وما فوق نهارا ويتدنى مستوى تساقطها لحدود الـ ١٢٠٠ متر ليلاً شمال البلاد مع دخول الكتلة القطبية الباردة، على أن يتدنى المستوى مع ازدياد تأثير المنخفض لتصل إلى 700 متر يوم السبت المقبل.

وعن طقس الجمعة، توقعت الأرصاد أن يحدث انخفاض إضافي في درجات الحرارة ورياح شديدة تقارب ٩٠ كيلومترا في الساعة خاصة شمال البلاد مما يستدعي التحذير من تطاير اللوحات الإعلانية وارتفاع موج البحر لحدود ٣ أمتار واقتلاع الأشجار، كما تتساقط أمطار تكون غزيرة أحيانا خاصة فترة قبل الظهر مع حدوث عواصف رعدية.