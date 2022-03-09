الأربعاء 09 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مؤلف «عودة طاقية الإخفاء»: الفيلم يكشف خفايا النفس البشرية

المؤلف يوسف حسن يوسف
المؤلف يوسف حسن يوسف

أكد المؤلف يوسف حسن يوسف في تصريحات صحفية، أن قصة فيلم "عودة طاقية الإخفاء" تدور حول الكشف عن ما تخفيه نفوس البشر، لافتا إلى أن قصة الفيلم تبعد كل البعد عن قصة الفيلم الشهير "سر طاقة الإخفاء" التي قدمها الفنان عبد المنعم إبراهيم من قبل؟

وأشار يوسف إلى أن "عودة طاقية الإخفاء" عمل يتطرق للنفس البشرية التي تخفى بداخلها مشاعر خلاف ما تظهره للآخرين من خير أو ش.ر

ومن المقرر أن تبدأ أسرة الفيلم تصوير المشاهد الأولى من أحداث الفيلم "منتصف الأسبوع المقبل" باستوديو مصر، وهى المشاهد التي تجمع معظم أبطال العمل.
ويستمر التصوير داخل استوديو مصر على مدار يومين، وينتقل بعدها فريق العمل لتصوير بعض المشاهد الخارجية بمنطقة أكتوبر وشوارع وسط البلد. 
يذكر أن المنتج يوسف حسن يوسف قد استبعد مؤخرا الفنان أحمد الفيشاوي من بطولة الفيلم، كما استبعد المخرج عصام عبد الحميد وتولى مهمة إخراج الفيلم المخرج رامى رزق الله.  

وفيلم "عودة طاقية الإخفاء" من بطولة جماعية يضم نخبة من النجوم  من بينهم الفنانة نانسي صلاح والفنان محمد أسامة الشهير بـ "أوس أوس" والفنانة ليلى عز العرب والفنان محمود الليثى والفنان تونى ماهر وغيرهم من الفنانين، ومن تأليف الكاتب يوسف حسن يوسف ومن إخراج رامي  رزق الله.

عودة طاقية الاخفاء فيلم عودة طاقية الإخفا يوسف حسن يوسف المؤلف يوسف حسن يوسف موعد تصوير فيلم عودة طاقية الإخفا

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