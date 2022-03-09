كيت وويليام يعبران عن إحباطهما تجاه الحرب على أوكرانيا

تحدث كل من دوقة ودوق كامبريدج كيت ميدلتون والأمير ويليام، عن شعورهما بأنهما محبطان بسبب الحرب الدائرة في أوكرانيا والتي دخلت أسبوعها الثاني.



وزار دوق ودوقة كامبريدج المركز الثقافي الأوكراني في لندن، وتعرّفا على المزيد حول كيفية زيادة المملكة المتحدة لمساعدة المواطنين الأوكرانيين الفارين من البلاد في أعقاب العمليات الروسية، وفق صحيفة "ايفيننج ستاندارد" البريطانية.



والتقى الزوجان مع متطوعين أوكرانيين، حيث قام كل من ويليام وكيت بتحية العلم الأوكراني وثبيت الدبابيس التي تحل العلم على ملابسهم.



وقال وليام إن الشعب البريطاني سيشعر بالضيق، لرؤية الصراع يندلع بالقرب من المملكة المتحدة أكثر مما هو مألوف في كثير من الأحيان ، وأضاف أنه يأمل في بذل المزيد للمساعدة.



وتجول الزوجان في المركز حيث إستمعا إلى قائمة التبرعات التي تلقاها منذ بداية العمليات الروسية قبل أسبوعين، وكيف يدعم المركز أولئك الموجودين في أوكرانيا ، كما ساعدا في فرز وتغليف المواد التي تبرع بها البريطانيين للمركز.



وأعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، أنه سيشدد عقوبات ضد 160 رجل أعمال روسي، وأعضاء مجلس الاتحاد الروسي، وقطاع البنوك في بيلاروسيا.



وذكر مفوض الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في تغريدة دونها عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "أن الاتحاد الأوروبي سيزيد من تشديد العقوبات، ردًا على الهجوم الروسي على أوكرانيا، بإدراج 160 فردًا من الأوليجارشية الروسية، وأعضاء مجلس الاتحاد الروسي، وقطاع البنوك في بيلاروسيا، ووقف تصدير تكنولوجيا الملاحة البحرية إلى روسيا".



يُشار إلى أن لجنة الممثلين الدائمين في الاتحاد الأوروبي وافقت، اليوم، على توسيع العقوبات المفروضة على روسيا وبيلاروسيا بسبب الوضع في أوكرانيا.



يُذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن في 24 فبراير الماضي، شن موسكو عملية عسكرية ضد أهداف في أوكرانيا بهدف حماية سكان منطقة دونباس.

