الأربعاء 09 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تباين الإصابات اليومية بفيروس كورونا بعدد من الدول العربية

كورونا
كورونا

أعلنت وزارات الصحة بعدد من الدول العربية، اليوم الأربعاء، حصيلة الإصابات والوفيات وحالات التعافي جراء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية.


ففي الجزائر، سجلت وزارة الصحة 23 إصابة جديدة، ووفاة شخصين، فيما تماثل 29 مريضا للشفاء، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 265 ألفا و346 إصابة، و177 ألفا و955 حالة شفاء، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس 6 آلاف و860 حالة.


وفي المغرب، سجلت وزارة الصحة 72 إصابة، وشفاء 264 شخصا، فيما تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و161 ألفا و848 إصابة، بينما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليونا و144 ألفا و337 حالة، أما عدد الوفيات فبلغ 16 ألفا و32 حالة.


وفي لبنان، سجلت وزارة الصحة 1082 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلي مليون و59 ألفا و619 إصابة، كما سجلت 7 حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلي 10 آلاف و176حالة.


وفي الكويت، سجلت وزارة الصحة 368 إصابة ليرتفع إجمالي الإصابات إلي 624 ألفا و573 إصابة، كما سجلت شفاء 652 حالة جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 617 ألفا و46 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس، 2549 حالة، وذلك عقب تسجيل حالة وفاة واحدة جديدة.

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وائل لطفي

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