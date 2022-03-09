الأربعاء 09 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

المؤبد لسائق توك توك خطف طالب وهتك عرضه في الإسكندرية

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار شوقي إبراهيم الزقم، بمعاقبة سائق توك توك بالسجن المؤبد، بعد اتهامه بخطف طالب وهتك عرضه بعد إيهامه بتعليمه القيادة علي التوك توك، صدر الحكم  بعضوية كل من المستشار محمد هيثم عزت مزيد، والمستشار محمد أحمد سالمان، والمستشار محمود سلامه شرف الدين، وسكرتير الجنايات عادل عزت.
ترجع أحداث القضية رقم 23453 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة العامرية أول، عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية أول يفيد ببلاغ بقيام المتهم بخطف المجني عليه بالتعدي عليه بدائرة القسم.
كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية أول، انه على اثر عمل المجني عليه "أ.ح.م"، 15 سنة، طالب، و يعمل بمقهى جاء إليه المتهم " إ.س.م"، 25 سنة، سائق توك توك، وأوهمه بتعليمه قيادة التوك توك للعمل عليه بدلا من العمل في المقهى فاستقل معه التوك توك إلى أنه فوجئ بقيام المتهم باستدراجه إلى مكان ناء وهدده بسلاح أبيض كتر ونزع عنه ملابسه وهتك عرضه بالقوة تحت تهديد السلاح وتركه وفر هاربا وقام المجني عليه بتحرير محضر بالواقعة.
وبتقنين الإجراءات تم إلقاء القبض على المتهم وبعرضه على النيابة العامة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية والتي قضت حكمها سالف الذكر.

هتك عرض توك توك قسم شرطة الإسكندرية خطف تهديد

رئيس التحرير

وائل لطفي

يوم الشهيد

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