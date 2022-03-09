مسلسلات رمضان 2022| محمد رياض: شخصيتي في «الاختيار 3» مفاجأة

يواصل صناع مسلسل “الاختيار 3” تصوير مشاهد العمل بقيادة المخرج بيتر ميمي، بعد مضاعفته لساعات التصوير للحاق بالموسم الدرامي الرمضاني 2022.

وقال الفنان محمد رياض، في تصريح خاص لـ “الدستور” إنه سعيد بالمشاركة في مسلسل بحجم الاختيار، وفخور بالتعاون في عمل تلفزيوني وطني خاصة وأنه يتضمن وقائع وأحداث حقيقية، مشيرًا إلى أنه لا يمكنه الإفصاح عن تفاصيل المسلسل أو الدور احترامًا للجهة المنتجة، مؤكدًا انه يُجسد شخصية ستكون بمثابة مفاجأة لجمهوره.

المسلسل في موسمه الثالث يتناول الفترة الحالية، حيث يتحدث عن بطولات رجال الشرطة والجيش المصري، حيث يتابع الأحداث من ثورة 30 يونيو ما تبعها من أحداث هامة مرت على الشعب المصري، ويشهد الجزء الثالث استكمال حلقة الوصل بين الجزء الأول والثاني الفترة الهامة التي عاشتها مصر، حيث تشهد أحداث الجزء الثالث التركيز على أموال جماعة الإخوان المسلمين ومصادر تمويلهم منذ عام 2012، حتى مصادرة أموالهم وعزلهم من الحكم بعد ثورة 30 يونيو، وتولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة الجمهورية.

ودخل المخرج بيتر ميمي، في معسكر مغلق لإنهاء تصوير الجزء الثالث من مسلسل "الاختيار" وفقًا للخطة الموضوعة من الشركة المنتجة، وانتهى بيتر ميمي مؤخرًا من تصوير البوستر الدعائي للمسلسل، ويقوم حاليًا بعمل مونتاج لعدد من اللقطات الخاصة لطرح البرومو الدعائي للعمل في الأسبوع الثاني من شهر مارس في إطار الحملة الدعائية للمسلسل.

مسلسل "الاختيار 3" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وبطولة أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال وخالد الصاوى، بيومى فؤاد، صبري فواز، إيمان العاصي، سمر مرسي، أمير المصري، محمود البزاوي، آدم الشرقاوي، دنيا المصري، ناردين عبد السلام وعدد كبير من الفنانين الذين يشاركون في البطولة والذين يظهرون كضيوف شرف خلال الحلقات.