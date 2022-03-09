الكرملين: بوتين يوجه باستبعاد المجندين من العملية العسكرية فى أوكرانيا

أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، أن الرئيس فلاديمير بوتين أهاب بالتقيد بتعليماته في الاستبعاد الكلي للمجندين بالخدمة العسكرية في أداء مهام على أراضي أوكرانيا، مشيرا إلى أنه جرى إرسال التعليمات إلى مكتب المدعي العام العسكري لإجراء تقييم قانوني للإجراءات والعقوبات بحق المعنيين المسئولين عن عدم الامتثال لهذه التعليمات.

وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الأربعاء: "قبل بدء العملية العسكرية الخاصة، وبناءً على تعليمات من رئيس البلاد، القائد الأعلى للقوات المسلحة فلاديمير بوتين، صدرت تعليمات لجميع قادة وحدات القوات المسلحة بإعفاء جميع المجندين الذي يقومون بالخدمة العسكرية من غير المتعاقدين من أداء أي مهام على أراضي أوكرانيا"، مؤكدا أنه جرى إبلاغ الرئيس الروسي بتنفيذ هذه التعليمات.