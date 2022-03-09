الأربعاء 09 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الموافقة على مشروع قانون بشأن تأميم ممتلكات الشركات المغادرة للسوق الروسية

بوتين
بوتين

وافقت اللجنة الحكومية للأنشطة التشريعية الروسية على اقتراح بتأميم إنتاج الشركات الأجنبية، التي أعلنت انسحابها من السوق الروسية على خلفية الوضع في جميع أنحاء أوكرانيا.


وذكرت الخدمة الصحفية لحزب السلطة "روسيا الموحدة" في بيان اليوم الأربعاء، بحسب وكالة أنباء "سبوتنيك"، أن اللجنة الحكومية للتشريع وافقت على الحزمة الثانية من الإجراءات لدعم الاقتصاد الروسي في مواجهة العقوبات.


وأضاف البيان، أن هذه الحزمة تنص على الخطوة الأولى نحو تأميم ممتلكات الشركات والمؤسسات الأجنبية، التي خرجت من السوق الروسية، مشيرًا إلى أنه في غضون خمسة أيام سيتمكن المالك من التخلي عن الإدارة الخارجية في حالة استئناف الأنشطة أو بيع حصة بشرط بقاء الشركة والموظفين، موضحا أنه في حال لم يحدث ذلك سيُعين القضاء إدارة مؤقتة لمدة ثلاثة أشهر وتطرح أسهم الهيئة الجديدة في المزاد وتصفية القديمة.


وأكد البيان أن مشتري المؤسسة أو الشركة سيلتزمون بالاحتفاظ بثلثي العمال على الأقل ومواصلة أنشطة المؤسسة القديمة لمدة عام على الأقل.


يُذكر أن تأميم الشركات، التي تعلن إغلاق مصانعها في روسيا بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا، كان قد اقترحه في وقت سابق أمين المجلس العام لحزب "روسيا الموحدة"، النائب الأول لرئيس مجلس الاتحاد أندريه تورتشاك. 

 

وقال تورتشاك بهذا الصدد: "لقد أطلقت الدول الغربية العنان لحرب عقوبات ضد روسيا شملت ليس الحكومة والقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن إحدى نتائج ذلك هو وجود عدد كبير من العمال الروس المفصولين.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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