أسر الشهداء: حرص الرئيس على تكريمنا رسالة بالغة الأهمية

أكدت أسر الشهداء أن حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي المستمر على تكريم أسر الشهداء، رسالة بالغة الأهمية للتذكير بقيمة الشهيد ومكانته، وبأن للتراب الوطني قدسية.

كما أكدت أسر الشهداء أن تكريم الرئيس لهم اليوم بمقر مركز المنارة، وكلماته في الندوة التثقيفية في ذكرى "يوم الشهيد " لها دلالتها الكبيرة التي أثلجت صدورهم.

وقالوا إن حديث السيسي معهم أثناء التكريم، كان بمثابة حديث الأب والقائد والإنسان، مؤكدين حرصهم على الدفع بأبنائهم للخدمة بالقوات المسلحة للدفاع عن وطنهم بكل فداء ووطنية وإخلاص.

وقال العقيد متقاعد أشرف، والد الشهيد ملازم أول محمد أشرف عبدالفتاح على: "لدى ٦٢ عامًا، وما زال لدىّ الحب لأعود للخدمة لكي أدافع عن وطني"، وأردف قائلًا: "ابنى الآخر عازم النية للالتحاق بصفوف القوات المسلحة لاستكمال مسيرة شقيقه الشهيد".

كما أعربت السيدة سهير على عبدالعزيز زوجة الشهيد عريف محمد نبيل قطب، عن سعادتها البالغة بتكريم السيسي لهم، مؤكدة أن الفرحة بهذا التكريم لا تضاهيها فرحة أخرى.

وأكدت أن الرئيس السيسي يقوم بمجهود كبير من أجل تقديم كافة الدعم لأسر الشهداء، داعية المولى عز وجل أن ينصره ويقويه على المسئولية الكبيرة.

كما أكدت أن جميع أجهزة الدولة توفر كل الدعم لأسر الشهداء، مشيرة إلى أن الدعم يأتي في أشكال متعددة والتي يأتي على رأسها الدعم المعنوي.

وأوضحت أن الاهتمام بأسر الشهداء وتكريمهم يؤكد على أن الدولة لا تنسى أبناءها أبدًا، خاصة أنها تقوم بتوفير كافة مطالب أسر الشهداء.

كما أكد محمود المرسي والد الشهيد رائد عبدالله محمود المرسي البهنسي أن تكريم الرئيس السيسي وقادة القوات المسلحة اليوم، لا يقدر، كما أن كلماته عن أسر الشهداء تركت أثرًا طيبًا بالغًا.

وقال الرئيس السيسي، خلال فعاليات الندوة التثقيفية الخامسة والثلاثين للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد، "لا يفوتني هنا أن أقدر شعب مصر العظيم وأسر شهدائنا الأبرار على صبرهم وتحملهم واحتسابهم".

وأكد الرئيس أن أسر الشهداء دفعت ثمنًا غاليًا في تقديم أبنائها فداء للوطن، مشددًا على ضرورة أن نحافظ على ما قدمه خيرة شباب مصر من أجل الوطن، وأن أقل ثمن ندفعه هو أن نحافظ على ما ضحى هؤلاء من أجله.

وقال السيسي اليوم إن القصص الحقيقية لكل شهيد عبارة عن كنز من الوفاء والإنسانية.

ودعا محمود المرسى شباب مصر بالتمسك بتعاليم الدين وحب الوالدين والوطن، باعتبار ذلك عماد شخصية المواطن المصري، كما دعا الشباب بعدم التأثر بالإعلام الهدام، واليقظة لما يدور عبر "الميديا".

تحتفل مصر والقوات المسلحة، في 9 مارس من كل عام بذكرى الشهداء الأبطال، وهو يوم ذكرى استشهاد رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق الفريق أول عبدالمنعم رياض ، والذى يعد أحد أشهر العسكريين في النصف الثاني من القرن العشرين، والذى شارك في حروب عدة من بينها حرب فلسطين العام 1948، والعدوان الثلاثى العام 1965، وحرب الاستنزاف حتى استشهد يوم 9 مارس العام ‏1969‏، خلال تفقد جنوده بالصفوف الأمامية بالميدان، على خط قناة السويس، ليتحول يوم 9 مارس إلى يوم الشهيد في مصر.