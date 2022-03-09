إصابة 3 فى حادث تصادم ببنى سويف

أصيب 3 أشخاص بينهم طفل، اليوم الأربعاء، في حادث تصادم دراجتين بخاريتين بمركز الفشن جنوب محافظة بنى سويف.

وتلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف، إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين على الطريق الفرعي بقري بمركز الفشن جنوب المحافظة، ووجه مدير الأمن بسرعة نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وعلى الفور انتقلت سيارتا إسعاف تابعتان لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة، وتبين أن المصابين وهم ماهر محمد إبراهيم 26 سنة مصابا باشتباه كسر مضاعف بالساق الأيمن، كريم شلقامي محمد 28 سنة مصابا باشتباه كسر مضاعف بالقدم الأيمن مع كدمات بالجسم، ونجله أحمد 5 سنوات مصاباً بجرح بالجبهة.

وتم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى الفشن المركزي لتقديم العلاج اللازم داخل المستشفى وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة تحت إشراف الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة بمحافظة بنى سويف، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.