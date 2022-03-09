كيف تستعد أوروبا وأمريكا لفصل الصيف وموسم حرائق الغابات؟

شهد العام الماضي اشتعال حرائق الغابات في عدد كبير من دولة العالم، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا والبرازيل والأرجنتين.



ووصف العلماء حرائق كاليفورنيا وإيطاليا العام الماضي بأنها الأسوا في التاريخ، ومع اقتراب فصل الصيف بدأت العديد من الدول اتخاذ إجراءات فورية، للحد من ظاهرة الجفاف واحتراق الغابات.

كاليفورنيا

شهد العام الماضي سلسلة حرائق قاسية دمرت مساحات شاسعة في كاليفورنيا، حتى أنها وصلت لأقدم وأكبر الأشجار في العالم.



وبحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، فإن موجات الجفاف التاريخية التي تشهدها الولاية الأمريكية كانت وراء اشتعال الحرائق، إذ طالب الخبراء والعلماء الحكومة الامريكية بضرورة التدخل واتخاذ إجراءات استباقية لمنع اشتعال الحرائق، بدلا من تخصيص ميزانيات ضخمة للسيطرة على النيران.



وأكدت الصحيفة أن إبقاء الغابات رطبة وليست جافة في أشهر الصيف الحارقة من شأنها منع اشتعال أشد الحرائق أو حتى تخفيف شدتها.

إيطاليا

خلال نوفمبر الماضي، شهدت الجزر الإيطالية حرائق ضخمة، أجبرت أكثر من ألف شخص على إخلاء منازلهم.



وشهدت جزيرة بينيتا دانونزيانا وهي غابة صنوبر حضرية في مدينة بيسكارا، والتي اثارت حيرة العلماء، حيث كانت المنطقة محمية طبيعية.



ولتجنب اي حرائق العام المقبل، أكدت شبكة "دويتش فيلا" الألمانية، أنه سيكون هناك تشديد في إدارة الغابات على الإزالة المنتظمة للشجيرات والنباتات الجافة، أو حرقها بشكل يجب السيطرة عليه من أجل التنوع البيولوجي.



وطالب الخبراء بضرورة أن تأخذ الحكومات في اعتبارها ظاهرة الاحتباس الحراري عند تطبيق سياسات إخماد الحرائق الحالية، خاصة ما يتعلق بالقابلية للاشتعال في المناطق التي يمتد فيها مسار الأراضي البرية.

اليونان

وفي شهر يوليو الماضي، اشتعلت الحرائق في غابات اليونان وكانت الأسوأ منذ 30 عاما تقريبا، لتثير الذعر من إمكانية تكرار ماساة عام 1987، والتي أودت بحياة أكثر من 1500 شخص في اليونان وحدها.



وكان حريق اليونان متعمدا من اجل التنوع البيولوجي، إلا أنه خرج عن نطاق السيطرة الطبيعية.



وبحسب شبكة "دويتش فيلا" الألمانية، أنه قبل قدوم فصل الصيف يجب تحديث أساليب إدارة الغابات وفي بعض الأحيان عدم الإفراط في حماية الغابات الطبيعية.



وتابعت أن اليونان تشهد الكثير من الأمطار والصواعق الرعدية، والتي من شأنها اشغال النيران بسهولة في الأشجار والغابات الجافة، لذلك يجب على الحكومة لتفادي تكرار مثل هذه الحوادث، مضيفة أنه يجب أن تجرى دوريات تنظيف مستمرة للغابات من النفايات البلاستيكية والأوراق والنباتات الجافة، ومنع حفلات الشواء التي تقام في فترات الصيف الحارقة.