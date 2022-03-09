ضد الغلاء.. الحكومة تكشف «خطة المواجهة»

رئيس الوزراء: لن نحتاج إلى شراء القمح حتى نهاية 2022.. وبدء «أهلًا رمضان» الأسبوع المقبل

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر لديها رصيد كاف من احتياطى القمح يكفى لمدة ٤ أشهر، ما يعنى عدم الحاجة لشراء أى شحنات إضافية خلال الفترة الحالية. وأوضح «مدبولى»، خلال مؤتمر صحفى عقده، بحضور عدد من الوزراء، أنه اعتبارًا من منتصف شهر أبريل المقبل سيبدأ موسم جنى القمح المحلى، مطمئنًا المصريين بأن الدولة ليس لديها احتياج للجوء إلى السوق العالمية حتى نهاية العام الجارى. وأكد: «لن نقوم بشراء أى شحنات لأن لدينا رصيدًا من القمح يكفى حتى نهاية ٢٠٢٢». ولفت إلى أن الحكومة توسعت فى جميع المنافذ لتوفير السلع بأسعار مخفضة نسبيًا.

وأوضح أنه كان من المخطط أن يتم افتتاح معرض «أهلًا رمضان» فى ٢٤ مارس الجارى، ولكن تم الاتفاق مع وزير التموين على أن تبدأ المعارض اعتبارًا من نهاية الأسبوع المقبل بالمحافظات ثم القاهرة الكبرى، بحيث يتم توفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة، مشيرًا إلى أنها ستكون موجودة خلال شهر رمضان. وأشار إلى أن النسبة المزروعة من القمح العام الماضى كانت ٣.٢ مليون طن وأن العام الجارى تمت زراعة ٣.٦ مليون طن، بزيادة ٤٠٠ ألف وأغلبها بالمدن الجديدة، لافتًا إلى أن الحكومة كانت تستهدف أن تستقطب من السوق المحلية ٤ ملايين طن قبل الأزمة، أما الآن فالدولة تستهدف استقطابًا من السوق المحلية من خلال مجموعة من الحوافز التى ستعلن خلال الأيام المقبلة بنحو من ٥ إلى ٥.٥ مليون طن.

الغرف التجارية: إمداد السوق بكميات كبيرة من السلع

أعلن المهندس إبراهيم محمود العربى، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية رئيس غرفة القاهرة التجارية، عن تشكيل غرفة عمليات مركزية بالاتحاد تعمل على مدار الساعة، إضافة إلى غرف عمليات للمتابعة والتحليل بكل محافظات الجمهورية للتأكد من التوافر الكمى والجغرافى لكل السلع بالأسواق.

وأكد «العربى» وجود تعاون تام مع مجهودات الحكومة فى توفير أكبر كميات ممكنة من السلع لضبط آليات السوق والسيطرة على أى تغيرات أو ارتفاعات غير مبررة فى الأسعار.

وأضاف أن اتحاد الغرف التجارية سيشارك بشكل يومى بكل المجهودات والمعلومات المتوافرة مع لجنة إدارة الأزمات بمجلس الوزراء، لمواجهة أى أسباب تعوق انسياب حركة التجارة الداخلية بما يؤثر على توافر السلع بالأسواق، والمتابعة الآنية للحركة التجارية، والتنسيق التام بين المسئولين الحكوميين والقطاع الخاص، بما يسهم فى توافر السلع المختلفة بأسعار مناسبة وعلى النحو الذى يحقق للحكومة رؤية واضحة تجاه الوضع لاتخاذ القرار المناسب فى هذه الفترة الدقيقة التى تشهد ارتفاعًا للأسعار فى مختلف دول العالم. وأوضح أنه يتم التنسيق مع كل سلاسل الإنتاج والإمداد التجارية والحكومة بشأن توفير السلع المختلفة للمستهلكين خلال شهر رمضان، إلى جانب تكثيف التنسيق مع المحافظات لتجهيز الشوادر الخاصة بطرح السلع الرمضانية والاستهلاكية المختلفة على أن يتم الانتهاء من كل الاستعدادات خلال أيام، مشيرًا إلى أن معارض «أهلًا رمضان» ستطرح كل السلع بتخفيضات تتراوح بين ٢٠ و٣٠٪ عن الأسعار الطبيعية.

وأكد توافر كل السلع بكميات كافية لاحتياجات الأسواق المحلية، وأن الغرف التجارية بالتعاون مع كل أطراف سلاسل الإنتاج والتوزيع تعمل على زيادة المعروض بالأسواق المختلفة، ولن يكون هناك أى نقص فى السلع.

التجارة: التوسع فى المعارض الداخلية

أشارت وزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع، إلى حرص الحكومة على التوسع فى تنظيم المعارض الداخلية التى تقدم خدمات مباشرة للمواطنين بهدف توفير منتجات متنوعة بأسعار مناسبة وتخفيضات ملموسة، بما يسهم فى التيسير على المستهلك وضمان حصوله على منتجات ذات جودة مرتفعة ومطابقة للمواصفات المصرية والعالمية.

وقالت إن الوزارة تسعى بالتنسيق والتعاون مع كل أجهزة الدولة لتوفير احتياجات المواطنين من كل المنتجات، مشيدة بالدور الوطنى لرجال الصناعة المصرية فى الحفاظ على معدلات الإنتاجية لتلبية احتياجات السوق المحلية، خاصة فى ظل الاستعداد لاستقبال شهر رمضان المعظم.