مفاجأة فى الحلقة الأخيرة.. أحمد أبوزيد: «نقل عام» نجح فى إبهار الجمهور

أعرب الفنان الشاب أحمد أبوزيد، عن سعادته البالغة بردود الأفعال التى يتلقاها عن دوره في مسلسل «نقل عام»، الذى تعرض آخر حلقاته اليوم الأربعاء، حصريا على شبكة قنوات ON.

وقال «أبوزيد» في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إن الأجواء العائلية في مسلسل “نقل عام”، نجحت في إبهار الجمهور منذ انطلاق حلقاته الأولى.

وأعرب أبوزيد، عن سعادته بالعمل مع المخرج عادل أديب، الذى يهتم بكل تفاصيل العمل الفني، ويستطيع أن يخرج من الممثل أفضل ما لديه أمام الكاميرا، ويخلق روح الأسرة المتعاونة فى موقع التصوير، ويحرص على خروج العمل فى أفضل صورة ممكنة.

مفاجآت الحلقة الأخيرة

وأشار «أبوزيد» إلى أن حلقة اليوم مليئة بالمفاجآت خاصة حول دوره «عزيز البارون»، مؤكدا أنه استمتع بالمشاركة فى عمل درامى مكتمل الأركان حمل أسماء عمالقة الفن وفى مقدمتهم الفنان محمود حميدة وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب.

أبو زيد فى مشهد من مسلسل نقل عام

«المتحدة» تنعش السوق الدرامي

وأشار «أبوزيد» إلى أن الدراما المصرية تشهد حالة من الانتعاش والتطور، وسط وجود عدد من المسلسلات التى تعيد الأسرة المصرية إلى شاشة التليفزيون، وتناقش قضايا مهمة تسهم فى بناء جيل جديد، برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التى تتيح الفرصة لمشاركة الوجوه الشابة على مستوى الصناعة أو التمثيل.

أحمد أبو زيد ونيكول سابا في مشهد من نقل عام

موعد الحلقة الأخيرة لـ«نقل عام»

تُعرض حلقات مسلسل «نقل عام» من السبت إلى الأربعاء، على شاشة قناة «ON» العامة فى تمام الساعة الثامنة مساءً، و تعاد في الثانية عشرة مساءً، ويتم إعادتها مرة أخرى في تمام الساعة الثانية صباحًا والإعادة الثانية في تمام الواحدة ظهرًا.

بينما يعرض على قناة «ON DRAMA» في تمام الساعة العاشرة مساء، والإعادة الأولى في تمام الساعة الخامسة صباحًا والإعادة الثانية في العاشرة صباحًا، والإعادة الثالثة في تمام الرابعة عصرًا.

أبطال وصناع «نقل عام»

يشارك فى بطولة المسلسل نخبة كبيرة من الفنانين منهم محمود حميدة، سوسن بدر، سميحة أيوب، أحمد بدير، دينا، ميرهان حسين، محمد محمود عبدالعزيز، محسن محيى الدين، ريم البارودى، إيمان أيوب، عابد عنانى، نهلة سلامة، كريم عبدالخالق، إيهاب فهمي، هاجر الشرنوبى، أميرة أديب، وعدد كبير من الفنانين، وموسيقى تصويرية راجح داوود، وديكور فوزي العوامري، مدير تصوير باتريسيو باتريسي، وهو من تأليف وليد خيرى، وإخراج عادل أديب.