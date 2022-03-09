وزيرة التجارة: حريصون على توفير كل السلع والمنتجات بأسعار مناسبة

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أنه منذ بداية الأزمة يوجد تنسيق مستمر مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات والمنتجين، مشيرة إلى الاهتمام المستمر بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص بحيث يتم العمل على زيادة المعروض، وعدم وجود نقص في السلع الاستهلاكية وخاصة الغذائية.

وأوضحت جامع -خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اليوم الأربعاء- أنه تم اليوم افتتاح معرض القاهرة الدولي، والذى يشمل جميع المنتجات المصرية، ويوجد قاعه مخصصة بالكامل للصناعات الغذائية من الشركات التابعة للدولة والقطاع الخاص ووزارة التموين، مؤكدة الحرص على توفير كل السلع والمنتجات بأسعار مناسبة.

وأشارت إلى قدرتنا على اجتياز هذه الأزمة الحالية، كما تجاوزنا أزمة كورونا، لافتة إلى أنه كان يوجد بشكل يومي تقرير عن توافر السلع الاستراتيجية وأسعارها فى الأسواق ومدى توافرها.

ونوهت بأنه طبقا لتوجيه رئيس الجمهورية سيتم البدء فى العرض بشكل يومي تقرير عن السلع وخاصة الاستراتيجية بالتنسيق مع وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك ومتوسط أسعارها؛ للحفاظ على القدر الموجود للمواطن وأن تحد من الارتفاعات الموجود في الأسعار غير المبرر.

وأكدت أنه تزامنا مع معرض “أهلا رمضان” ستتوافر السلع بالكامل، مثمنة على دور القطاع الخاص المتواجد بجانب الحكومة دائما.