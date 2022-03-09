رفضت إعطائه نقودًا لشراء المخدرات.. عاطل يقتل والدته المسنة فى السلام

أقدم عاطل على قتل والدته داخل شقتها بمنطقة السلام شرق القاهرة، عقب نشوب خلاف بينهما لرفضها إعطائه نقودا لشراء المواد المخدرة، وتمكن رجال مباحث القاهرة، من ضبطه واتخاذ اللازم ضده.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا من المقدم أيمن فؤاد رئيس مباحث السلام، يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة مسنة مقتولة داخل شقتها بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة مسنة مقتولة داخل شقتها، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة نجل المجنى عليها يدعى "بكار.م" عاطل، بسبب رفضها إعطائه مبالغ مالية لشراء المخدرات.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.