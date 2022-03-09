الأربعاء 09 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بروتوكول تعاون بين «التضامن» ومدرسة ابتكار خانة لدعم قرى «حياة كريمة»

جانب من توقيع البروتوكول
جانب من توقيع البروتوكول

وقعت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ود. إيمان بيبرس، العضو المنتدب والمؤسسة لمدرسة ابتكار خانة والدكتورة وسام البيه المديرة الإقليمية لدروسوس مصر ولبنان والأردن الملحق الثاني لبروتوكول التعاون بين وزارة التضامن، ومدرسة ابتكار خانة ومؤسسة دروسو.

جاء ذلك بتخصيص 2.700.000 جنيه من مشروع ابتكار خانة الممول من دروسوس لتنفيذ أنشطة بروتوكول التعاون بين مدرسة ابتكار خانة ووزارة التضامن الاجتماعي، لدعم قرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والعمل وفقاً لرؤية مصر 2030 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وصرحت وزيرة التضامن، بأن توقيع الملحق الثاني هو استكمالاً لبروتوكول التعاون بين الوزارة وأول مدرسة في مصر والوطن العربي والتي تهتم بدعم مشروعات الفتيات والشباب وتحويلها لمشروعات قابلة للتطبيق، من أجل تحقيق اللامركزية لمدرسة ابتكار خانة ونقل خبرتها  لجميع محافظات مصرو، وسيتم التركيز على المحافظات التي يتم بها تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

من جانبها، أشارت الدكتورة إيمان بيبرس، العضو المنتدب لمدرسة ابتكار خانة إلى أن رؤية وزارة التضامن ومدرسة ابتكار خانة تتلاقي في دعم شبابنا في محافظات الصعيد لدخول مجال ريادة الأعمال الاجتماعية عن طريق عمل مشروعات تحل مشاكل اجتماعية ملحة إلى قيام المدرسة بتدريب الشباب على كيفية تحويل مشروعاتهم لخطة تنفيذ وميزانية قابلة للتنفيذ، إضافة إلى قيامهم بالتدريب على كيفية استدامة هذه المشروعات وفتح فرص عمل.

أضافت بيبرس بأنه بالشراكة مع دروسوس قد تم تخصيص مبلغ 2.700.000 جنيه من أجل انشاء حاضنات ريادة أعمال اجتماعية في محافظات صعيد مصر من أجل الوصول لكل شبابنا.

فى حين صرحت الدكتورة وسام البيه المديرة الإقليمية لمؤسسة دروسوس مصر والأردن ولبنان بأن هذه الشراكة جاءت في إطار هدف مؤسسة دروسوس من دعم الشباب  من المحافظات الاكثر احتياجا، وتحقق مجتمع يعيش فيه الشباب، ويحصل على فرص متكافئة لتنمية ذاته.

مؤسسة دروسوس مصر والأردن ولبنان نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي مدرسة ابتكار خانة بروتوكول التعاون حياة كريمه التنمية المستدامة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الوضع سيئ!

الأكثر قراءة

«الدستور» تكشف سبب وفاة كابتن بايونيرز أحمد فتحى

مفاجأة بشهادة الطب الشرعي في قضية ضحية الابتزاز بسنت خالد

مدبولي: ليس لدينا احتياج للجوء للسوق العالمي لشراء للقمح حتى نهاية 2022

الرئيس السيسي يؤكد خلال حديثه مع بوتين ضرورة تغليب لغة الحوار

مدبولى: أسعار جميع السلع الاستراتيجية ارتفعت على مستوى العالم

مايان السيد لـ«الدستور»: فخورة بالوقوف أمام الرئيس السيسي في احتفالات «يوم الشهيد»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وجيه أمين عبدالعزيز

يعصرون ضحاياهم!

فيصل شمس

عفوًا! لماذا تريد من أوروبا أن تعطف عليك؟

حسين دعسة

وقود مختلف يدخل أتون الحرب الروسية الأوكرانية

خيري حسن

«يوم الشهيد».. حديث شخصى مع الجنرال «عبدالمنعم رياض» فى مكتب هيكل

إبراهيم داود

شاكر عبدالحميد

مايكل كمال

لماذا نخاف؟ وكيف نتعامل مع خوفنا؟

ماجد حبته

منظومة رقمية مصرية إفريقية

الحسين عبدالرازق

كلمتين باختصار فى موضوع الأسعار!

صور

جنازة شقيق الفنان أحمد عبدالعزيز

مباراة الأهلى وبيراميدز فى الدورى المصرى

الشوط الأول من مباراة الزمالك والجونة فى الدورى

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يهدم 3 منازل في النقب والقدس ويمنع الصلاة بمسجد ببيت لحم

الاحتلال يُعتقل 20 فلسطينيًا من الضفة الغربية ويُمدد توقيف 11 أسيرًا

«الصحة الإسرائيلية» تُسجل 1135 إصابة جديدة بفيروس كورونا