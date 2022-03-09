بروتوكول تعاون بين «التضامن» ومدرسة ابتكار خانة لدعم قرى «حياة كريمة»

وقعت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ود. إيمان بيبرس، العضو المنتدب والمؤسسة لمدرسة ابتكار خانة والدكتورة وسام البيه المديرة الإقليمية لدروسوس مصر ولبنان والأردن الملحق الثاني لبروتوكول التعاون بين وزارة التضامن، ومدرسة ابتكار خانة ومؤسسة دروسو.

جاء ذلك بتخصيص 2.700.000 جنيه من مشروع ابتكار خانة الممول من دروسوس لتنفيذ أنشطة بروتوكول التعاون بين مدرسة ابتكار خانة ووزارة التضامن الاجتماعي، لدعم قرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والعمل وفقاً لرؤية مصر 2030 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وصرحت وزيرة التضامن، بأن توقيع الملحق الثاني هو استكمالاً لبروتوكول التعاون بين الوزارة وأول مدرسة في مصر والوطن العربي والتي تهتم بدعم مشروعات الفتيات والشباب وتحويلها لمشروعات قابلة للتطبيق، من أجل تحقيق اللامركزية لمدرسة ابتكار خانة ونقل خبرتها لجميع محافظات مصرو، وسيتم التركيز على المحافظات التي يتم بها تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

من جانبها، أشارت الدكتورة إيمان بيبرس، العضو المنتدب لمدرسة ابتكار خانة إلى أن رؤية وزارة التضامن ومدرسة ابتكار خانة تتلاقي في دعم شبابنا في محافظات الصعيد لدخول مجال ريادة الأعمال الاجتماعية عن طريق عمل مشروعات تحل مشاكل اجتماعية ملحة إلى قيام المدرسة بتدريب الشباب على كيفية تحويل مشروعاتهم لخطة تنفيذ وميزانية قابلة للتنفيذ، إضافة إلى قيامهم بالتدريب على كيفية استدامة هذه المشروعات وفتح فرص عمل.

أضافت بيبرس بأنه بالشراكة مع دروسوس قد تم تخصيص مبلغ 2.700.000 جنيه من أجل انشاء حاضنات ريادة أعمال اجتماعية في محافظات صعيد مصر من أجل الوصول لكل شبابنا.



فى حين صرحت الدكتورة وسام البيه المديرة الإقليمية لمؤسسة دروسوس مصر والأردن ولبنان بأن هذه الشراكة جاءت في إطار هدف مؤسسة دروسوس من دعم الشباب من المحافظات الاكثر احتياجا، وتحقق مجتمع يعيش فيه الشباب، ويحصل على فرص متكافئة لتنمية ذاته.