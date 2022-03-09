إخماد حريق نشب فى أرض زراعية ببنها

نشب حريق بأرض زراعية على نهر النيل بمنطقة الرملة دائرة قسم أول بنها، بكمية من الهيش والمخلفات الزراعية على طول 50 مترا بطول الطريق، وقد تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على الحريق.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد هيثم شحاتة، مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد بورود بلاغ من الأهالى بنشوب حريق بمخلفات بأرض زراعية بمنطقة الرملة دائرة قسم أول بنها.

وعلى الفور، جرى الدفع بسيارتى إطفاء لموقع الحريق، وجرى السيطرة على الحريق، وبالمعاينة والفحص تبين نشوب الحريق بمخلفات بأرض زراعية بمنطقة الرملة، على طول 50 مترا بطول الطريق، وبفضل جهود رجال الحماية المدنية تمت السيطرة عليه ومنع امتداده للمناطق المجاورة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.