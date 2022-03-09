مواليد الدلو الأكثر حظًا.. ماذا يكشف طالع نجوم الزمالك قبل مباراة الوداد؟

حالة من الفرحة يعيشها جماهير نادي الزمالك، بعدما أعلن النادي التعاقد مع المدرب المخضرم البرتغالي فيريرا، الذي استطاع في ولايته الأولى مع القلعة البيضاء في حصد الدوري والكأس.

ويسعى نادي الزمالك لتصحيح المسار بدوري أبطال أفريقيا، وذلك عند ملاقاة البطل المغربي نادي الوداد يوم الجمعة في تمام السادسة مساءًا، حيث يأمل جماهير القلعة البيضاء في عودة الروح والإنتصارات بعد الإخفاق في المباراة الماضية والخسارة في المغرب بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

وبعيدًا عن الفنيات وأدوار اللاعبين، يمكن لبعض التوقعات الخاصة بعلم الفلك، أن تخبرنا ببعض من حظوظ نجوم الفريق، ففي السطور التالية نرصد البعض منها وفقًا لتوقعات عالمة الفلك وخبيرة الأبراج العراقية جاكلين عقيقي.

مدرب الزمالك فيريرا:

ينتمي مدرب الزمالك الجديد جسفالدو فيريرا لمواليد برج الجوزاء وال1ذي وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، يواجه حظًا جيدًا على الصعيد المهني، بالإضافة إلى النجاح في كافة المعاملات المالية.

سيف الجزيري:

يعيش المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري، حالة من عدم التوفيق في المباريات الأخيرة مع الزمالك، الأمر الذي جعل جماهير القلعة البيضاء غاضبة منه.

ينتمي الجزيري لبرج الدلو، والذي وفقًا لتوقعات خبراء علم الفلك، يعيش حالة من التألق خلال الأيام الماضية، بالإضافة إلى النجاح الذي من المفترض أن يعوض الكسرة التي شهدها مواليد برج الدلو في الأيام الماضية.



أشرف بن شرقي:

حالة من عدم الأتزان على الصعيد المهني قد يعيشها مولود برج الميزان الأيام القادمة، الذي ينتمي إليه أشرف بن شرقي لاعب نادي الزمالك، والذي يعد من الأعمدة الأساسية للفريق.

أبو جبل ومحمود علاء:

كما ذكرت خبيرة الأبراج العراقية جاكلين عقيقي، فمولود برج الدلو والذي ينتمي إلية النجمان محمود علاء وأبو جبل، يعيش انتعاشه على الصعيد المهني والنجاح سيكون حليفهم.

أحمد فتوح:

يعتبر فتوح نجم نادي الزمالك، من الركائز الأساسية للفريق، والذي ساهم بشكل كبير في تحقيق الكثير من الإنتصارات مع النادي في الاونة الأخيرة.

ينتمي نجم الزمالك لبرج الجوزاء حالة حال مدرب الفريق، ووفقًا لخبيرة الأبراج العراقية جاكلين عقيقي، يعيش حالة من النجاح والتفوق على الصعيد المهني.