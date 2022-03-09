الأربعاء 09 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الحبس سنتين لمدرس أشعل النيران فى منزل والدة زوجته بالشرقية

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، اليوم الأربعاء، حبس مدرس لمدة سنتين، لاتهامه بإشعال النيران فى منزل والدة زوجته وتهديده له بالتعدى عليها بالضرب حال إبلاغ الشرطة.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبد السلام وسكرتارية فلبس صبحي.



تعود أحداث القضية رقم 15312 جنايات مركز شرطة كفر صقر لسنة 2021، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق مسكن بدائرة مركز شرطة كفر صقر، ملك سيدة تُدعى «م. ا»، ربة منزل، فيما تمت السيطرة على الحريق وإخماد النيران.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة، محمد أ ع م ع، مدرس، فيما تبين أن المتهم حرق شقة والدة زوجته بسبب خلافات بينهما.

 

تم ضبطه وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على جهات التحقيق قررت إحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق، التى أصدرت حكمها المتقدم.

محكمة جنايات الزقازيق اشعال النيران منزل الشرطة الضرب الحكم القضية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الوضع سيئ!

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