المنفي يبحث مع وليامز مبادرتها بشأن وضع قاعدة دستورية للانتخابات في ليبيا

بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، اليوم الأربعاء، مع مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا ستيفاني وليامز، مبادرتها بشأن وضع قاعدة ستورية للانتخابات في البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية (وال) أن اللقاء تناول تطورات الأوضاع السياسية ليبيا، إضافة إلى مناقشة مبادرة وليامز؛ لتشكيل لجنة من مجلسي النواب والأعلى للدولة لوضع قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات في أقرب وقت بما يساهم في إيجاد مقترحات توافقية لحل الأزمة الليبية.

وأشادت ويليامز بجهود المنفي لدعم الاستقرار في ليبيا ووقوفه على مسافة واحدة من الجميع، مؤكدة أن البعثة تهدف من خلال المبادرة التي أطلقتها لإرساء الاستقرار وإجراء الاستحقاقات الانتخابية.

وكانت وليامز قدمت مؤخرا مقترحا لمجلسي النواب والدولة لتشكيل لجنة مشتركة بين المجلسين تتكون من 12 عضوا، بواقع ستة أعضاء من كل مجلس، على أن تجتمع في 15 مارس الجاري في مكان يجري التوافق عليه، للعمل لمدة أسبوعين لوضع قاعدة دستورية توافقية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.