الأربعاء 09 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

فن

مايان السيد لـ«الدستور»: فخورة بالوقوف أمام الرئيس السيسي في احتفالات «يوم الشهيد»

مايان السيد
مايان السيد

أعربت الفنانة الشابة مايان السيد، عن سعادتها بالمشاركة في احتفالات يوم الشهيد، والوقوف أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدة أهمية دعم أسر الشهداء.

وقالت «مايان» لـ«الدستور»، إنها فخورة بالوقوف أمام الرئيس السيسي، في احتفالية يوم الشهيد وتشعر بسعادة غامرة لاختيارها للمشاركة في الأوبريت الذي قدمته خلال الحفل.

وأضافت: «لابد من دعم أسر الشهداء خاصة وأن أي بيت مصري لا يخل من شهيد». 

وشاركت مايان السيد، في أوبريت «رسالة نور» الذي أُقيم اليوم بمناسبة احتفال القوات المسلحة بيوم الشهيد، والذي أبكى الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمشاركين في الاحتفال من أسر شهداء مصر الأبرار. 

كما شاركت مايان في الأوبريت الغنائي مع عدد من نجوم الفن من بينهم: علي الحجار، خالد الصاوي، ماجدة زكي، أحمد خالد صالح ورامز الأمير  وهبة مجدي.

وجسد الأوبريت حالة إنسانية مؤثرة وصادقة، من خلال أسرة الشهيد "نور"، الذي استشهد في عمل إرهابي، وتصوير وقع هذا الخبر على والدته (ماجدة زكي) وأفراد أسرته جميعًا، ليبكيه كل من شارك في الحفل، وعلى رأسهم الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأبطال الأوبريت والحضور.

مايان السيد الفنانة الشابة مايان السيد احتفالية يوم الشهيد يوم الشهيد أوبريت رسالة نور

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