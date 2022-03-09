لبنان: بدء صرف مساعدات اجتماعية لـ150 ألف أسرة فقيرة الأسبوع المقبل

قال وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار إن صرف المساعدات المالية للعائلات الأكثر فقرًا، والتي تنطبق عليها معايير برامج الحماية الاجتماعية ستبدأ تدريجيًا الأسبوع المقبل لـ150 ألف أسرة.



جاء ذلك في تصريحات له اليوم الأربعاء، عقب لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون بقصر بعبدا، لإطلاعه على آخر التطورات المتعلقة بالبرامج الاجتماعية التي تقودها وزارته، ومناقشة بنود بجدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقررة غدًا في قصر بعبدا.



وأضاف «حجار»، أنه تم الاتفاق على صرف 20 دولارًا لكل طفل في الأسرة بحد أقصى 6 أطفال، بالإضافة إلى 25 دولار للأسرة كاملة، موضحا أن وزارته نفذت الشروط المتعلقة بها والتي وضعها البنك الدولي لتمويل مشروع البطاقة التمويلية لدعم الأسر الأولى بالرعاية.



وأوضح، أن الشرط المتبقي يتعلق بالحكومة وهو إقرار خطة التعافي المالي والاقتصادي، داعيًا كل من يطلب منه تصحيح معلوماته إلى أن يبادر فورًا إلى التصحيح، منوهًا بأنه مع توفر الأموال ستكون هناك فرصة جديدة للتسجيل لمن لم يتمكن من التسجيل سابقًا، مؤكدًا أنه استمع إلى توجيهات رئيس الجمهورية الذي أصر على ضرورة الإسراع في إيصال الأموال إلى الناس المستحقة في البرامج الاجتماعية التي تقودها وزارة الشؤون الاجتماعية.



وأشار، إلى أن المعايير بالنسبة لبرنامج "آمان" كانت منح الأولوية للأسرة التي لديها مسن، أو فرد من ذوي الاحتياجات الخاصة أو من يملك بيتًا غير لائق وليس بإمكانه استيعاب عدد كبير من الأفراد، بالإضافة إلى معايير آخرى مثل ذوي الدخل الشهري معدوم، وذلك كمرحلة أولى.



ولفت إلى أن المرحلة الثانية بالنسبة للبطاقة التمويلية تتطلب تنفيذ الشروط التي وضعها البنك الدولي والتي تعمل الوزارة على تحقيقها، مشيرًا إلى أنه عرض على رئيس الجمهورية ما حققته الوزارة من هذه الشروط.



وأوضح أن هناك ثلاثة شروط، اثنان كانا متعلقان بوزارة الشؤون وقد أنجزتهما، أما الشرط الثالث فمتعلق بخطة التعافي، وهو ما سيتم بحثه غدًا في جلسة مجلس الوزراء، معربًا عن أمله في الوصول إلى تأمين المبلغ الذي يقدمه البنك الدولي والذي يقارب 300 مليون دولار لمساعدة حوالي 300 ألف عائلة متبقية.