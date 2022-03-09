الكرملين: سنعمل على أساس مصالحنا عند الرد على وقف الولايات المتحدة استيراد النفط والغاز

أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف أن بلاده ستعمل على أساس مصالحها عند الرد على وقف الولايات المتحدة استيراد النفط والغاز الروسيين.



وقال بيسكوف - في تصريحات للصحفيين اليوم الأربعاء، ردا على سؤال حول ما إذا كانت روسيا ستتخذ إجراءات بعد إعلان الولايات المتحدة وقف استيراد النفط والغاز الروسيين- :"نحن نحمي مصالحنا وسنفعل كل شيء بما يتفق بدقة مع مصالحنا"، لافتا إلى أن بلاده كانت ولا تزال ضامنا موثوقا لأمن الطاقة العالمي وتعتز بسمعتها كمورد موثوق لموارد الطاقة.



وأضاف:" أن الوضع في أسواق الطاقة مضطرب للغاية، حيث شنت الولايات المتحدة الأمريكية حربا اقتصادية على روسيا".



وردا على سؤال حول احتمال قيام روسيا بتأميم الشركات الأجنبية، التي أعلنت انسحابها من السوق الروسية، قال بيسكوف:" إن جميع الخطوات، التي ستتخذ كرد على العقوبات الغربية، تقوم الحكومة الروسية بتطويرها حاليا وأن السلطات الروسية تعمل على إيجاد حلول فيما يتعلق بخروج الشركات الغربية من السوق الروسية واحتمال ارتفاع معدلات البطالة في روسيا".



وكانت الدول الغربية قد فرضت مجموعة من العقوبات ضد روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا، شملت أكبر البنوك الروسية "سبيربنك" و"في تي بي"، وكذلك أغلق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا وعدد من الدول الأخرى الأجواء أمام الطائرات الروسية، وأعلنت مجموعة من الشركات الأجنبية خروجها من السوق الروسية.



كما أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الثلاثاء حظر بلاده استيراد النفط ومشتقاته والغاز والفحم من روسيا.