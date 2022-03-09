الأمير تشارلز يتجاوز أزمته مع هاري.. وويليام يرفض مسامحة شقيقه

كشف مصدر ملكي أن الأمير هاري على اتصال منتظم بوالده الأمير تشارلز، لكن علاقته بشقيقه الاكبر الأمير ويليام لم تتعافى منذ مقابلته مع الاعلامية الامريكية أوبرا وينفري مطلع العام الماضي.



ووفقا لصحيفة "تليجراف" البريطانية، فان دوق ساسكس البالغ من العمر 38 عامًا، يقيم حاليًا مع زوجته ميجان ماركل دوقة ساسكس البالغة من العمر 40 عامًا في قصرهم التي تبلغ قيمته 14 مليون دولار في كاليفورنيا بعد أن تخلوا عن الخدمة الملكية العام الماضي.



وتساءلت الكاتبة الملكية كاميلا تومينى، عن ما فعله هاري وميجان منذ مغادرتهما الحياة الملكية كاحد كبار أفراد العائلة المالكة العام الماضي ، مشيرة إلى وجود القليل من الأدلة على موجة عالمية من الخدمة أثارها الزوجان.



وأكدت الصحيفة، أنه في الوقت ذاته أشارت إلى أن علاقة الأمير هاري بأسرته قد تحسنت بالكاد خلال العام الماضي، حيث قال: "بينما يُعتقد أن الأمير تشارلز على اتصال منتظم مع ابنه الأصغر، لم تتعاف علاقة هاري مع ويليام بعد من أوبرا، بحسب ما كسفه مصدر ملكي مطلع، حيث توترت العلاقات، بعد أن قال هاري إنه يعتقد أن والده وشقيقه "محاصرون" في العائلة المالكة.



وقال أحد المصادر لكاميلا: "كما قالت الملكة دائمًا ، يظل الأمير هاري وميجان أفرادًا محبوبين للغاية في العائلة، لكن رحيلهم لم يكن سهلاً أبدا على باقي أفراد العائلة".

في غضون ذلك، كشفت مصادر مطلعة أيضًا كيف يعيش الدوق والدوقة حياة "هادئة وخصوصية" للغاية في جيبهم الشهير في مونتيسيتو.



وقالت المصادر، إن الزوجين بالكاد شوهدوا وهم يغادرون العقار خلال الأشهر الـ18 الماضية، ونادرا ما شوهدوا في المدينة.



وأوضح أحد الجيران، الذي عاش بالقرب من قصر الزوجين الضخم لعقود من الزمان، أنهما لم يروهما قط.