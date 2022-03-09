الأنبا بشارة جودة يفتتح دار خدمات ملكة السلام بالفكرية

ذكرت صفحة مطرانية الأقباط الكاثوليك بأبوقرقاص، أن صاحب النيافة الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، افتتح دار خدمات كنيسة ملكة السلام بالفكرية.

وقال نيافة الحبر الجليل الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إنه كان في استقبال نيافته القمص جرجس بشرى، راعي الكنيسة، وراهبات الراعي الصالح، اللواتي يخدمن في الكنيسة، ومجلس الرعية، بالإضافة إلى بعض الخدام والخادمات، كما دشن الأنبا بشارة مذبح الملاك روفائيل بالمبنى، ومعمودية الكنيسة، وذلك في احتفال مهيب سادت عليه أجواء روحية وإيمانية.

وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه أكد الأب المطران في كلمته على ضرورة التمعن في نعم الله علينا، لننشر ملكوته من خلالنا، علمًا بأن الاحتفال شهد حضور عدد من كهنة الإيبارشية.

وعلى صعيد اخر، ذكرت صفحة إيبارشية المنيا كل يوم، أنه تحت رعاية صاحب النّيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، وبقيادة الأب كيرلس مكسيموس، مسؤول خدمة إيمان ونور، بكاتدرائية يسوع الملك بالمنيا، أقيمت صلاة القداس الإلهي لمجموعة إيمان ونور بالكاتدرائية.



وأعطى الأب كيرلس الكلمة الروحية حول معنى الصوم، وكيف نعيشه، كما تم الاحتفال بأعياد الميلاد لمجموعة إيمان ونور بالكاتدرائية.

كما ذكرت صفحة إيبارشية المنيا كل يوم، أن كنيسة السيدة العذراء بأبوان، نظمت اجتماع الشباب، وذلك في السادس من الشهر الجاري.



جاء ذلك تحت رعاية نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، وبقيادة الأب بيشوي ناثان، راعي الكنيسة. دار موضوع اللقاء حول "السينودسية"، كما دارت بعض المناقشات بين الشباب في مجموعات العمل، بالإضافة إلى مشاركة إنجيلية، ألقاها الأستاذ عماد داود.