الأربعاء 09 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الأنبا بشارة جودة يفتتح دار خدمات ملكة السلام بالفكرية

بشارة جودة
بشارة جودة

ذكرت صفحة مطرانية الأقباط الكاثوليك بأبوقرقاص، أن صاحب النيافة الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، افتتح دار خدمات كنيسة ملكة السلام بالفكرية.

وقال نيافة الحبر الجليل الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إنه كان في استقبال نيافته القمص جرجس بشرى، راعي الكنيسة، وراهبات الراعي الصالح، اللواتي يخدمن في الكنيسة، ومجلس الرعية، بالإضافة إلى بعض الخدام والخادمات، كما دشن الأنبا بشارة مذبح الملاك روفائيل بالمبنى، ومعمودية الكنيسة، وذلك في احتفال مهيب سادت عليه أجواء روحية وإيمانية.

وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه أكد الأب المطران في كلمته على ضرورة التمعن في نعم الله علينا، لننشر ملكوته من خلالنا، علمًا بأن الاحتفال شهد حضور عدد من كهنة الإيبارشية.

وعلى صعيد اخر، ذكرت صفحة إيبارشية المنيا كل يوم، أنه تحت رعاية صاحب النّيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، وبقيادة الأب كيرلس مكسيموس، مسؤول خدمة إيمان ونور، بكاتدرائية يسوع الملك بالمنيا، أقيمت  صلاة القداس الإلهي لمجموعة إيمان ونور بالكاتدرائية.


وأعطى الأب كيرلس الكلمة الروحية حول معنى الصوم، وكيف نعيشه، كما تم الاحتفال بأعياد الميلاد لمجموعة إيمان ونور بالكاتدرائية.

كما ذكرت صفحة إيبارشية المنيا كل يوم، أن كنيسة السيدة العذراء بأبوان، نظمت اجتماع الشباب، وذلك في السادس من الشهر الجاري.


جاء ذلك تحت رعاية نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، وبقيادة الأب بيشوي ناثان، راعي الكنيسة. دار موضوع اللقاء حول "السينودسية"، كما دارت بعض المناقشات بين الشباب في مجموعات العمل، بالإضافة إلى مشاركة إنجيلية، ألقاها الأستاذ عماد داود. 

أنبا بشارة جودة الانبا بشارة جودة بشارة جودة صاحب النيافة الأنبا بشارة جودة نيافة الأنبا بشارة جودة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الوضع سيئ!

الأكثر قراءة

الرئيس السيسي يؤكد خلال حديثه مع بوتين ضرورة تغليب لغة الحوار

مفاجأة بشهادة الطب الشرعي في قضية ضحية الابتزاز بسنت خالد

السيسى: العالم بأسره يشهد بما حققناه من إنجازات فى مواجهة التحديات

«الوزراء» يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن مواجهة ارتفاع الأسعار

علاقة غير شرعية بين المتهم وزوجة المجني عليه تقوده إلى حبل المشنقة

الرئيس السيسي يوقع تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الشهر العقاري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فيصل شمس

عفوًا! لماذا تريد من أوروبا أن تعطف عليك؟

حسين دعسة

وقود مختلف يدخل أتون الحرب الروسية الأوكرانية

خيري حسن

«يوم الشهيد».. حديث شخصى مع الجنرال «عبدالمنعم رياض» فى مكتب هيكل

إبراهيم داود

شاكر عبدالحميد

مايكل كمال

لماذا نخاف؟ وكيف نتعامل مع خوفنا؟

ماجد حبته

منظومة رقمية مصرية إفريقية

الحسين عبدالرازق

كلمتين باختصار فى موضوع الأسعار!

ماجد حبته

المتحف «الأخضر» الكبير

صور

جنازة شقيق الفنان أحمد عبدالعزيز

مباراة الأهلى وبيراميدز فى الدورى المصرى

الشوط الأول من مباراة الزمالك والجونة فى الدورى

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يهدم 3 منازل في النقب والقدس ويمنع الصلاة بمسجد ببيت لحم

الاحتلال يُعتقل 20 فلسطينيًا من الضفة الغربية ويُمدد توقيف 11 أسيرًا

«الصحة الإسرائيلية» تُسجل 1135 إصابة جديدة بفيروس كورونا