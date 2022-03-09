الأربعاء 09 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تضمن دفع عملية السلام.. شكري يبحث تعزيز التعاون بين مصر وفلسطين والأردن

اجتماع وزراء خارجية
اجتماع وزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين

عقد وزير الخارجية سامح شكري، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، ووزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، اجتماعًا تشاوريًا، اليوم، على هامش اجتماع الدورة 157 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري. 

وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الاجتماع ناقش تطورات القضية الفلسطينية على مختلف الأصعدة، وما تشهده الساحة الفلسطينية من استحقاقات سياسية هامة.

مجالات التعاون بين مصر والأردن وفلسطين

وتطرق الاجتماع إلى أبرز مجالات التعاون بين مصر والأردن وفلسطين في المجالات ذات الأولوية، وسبل مواصلة العمل من أجل تعزيز أطر العلاقات المتميزة القائمة بينهم.
  
وأكد وزراء الخارجية أهمية مواصلة المساعي من أجل تهيئة البيئة المواتية لإطلاق مفاوضات جادة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي سعيًا نحو التوصل إلى السلام الشامل والعادل والدائم الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأعرب الوزراء الثلاثة عن تطلعهم لانخراط الأطراف المعنية بفاعلية في ملف عملية السلام سعيًا نحو تحقيق تلك الغاية، والعمل نحو التصدي لكل ما يُقوض فرص التوصل لحل الدولتين وإقامة السلام المنشود في المنطقة.

دعم مصر مستمر للفلسطينيين

ونافشوا ما تشهده الساحة الفلسطينية من تحديات عدة، فيما أكد الوزير شكري على دعم مصر المتواصل للأشقاء الفلسطينيين على مختلف الأصعدة، وللخطوات المبذولة لتعزيز الوضع الداخلي وإنهاء ملف الانقسام الفلسطيني.

وتناول الوزراء عددًا من القضايا العربية الملحة والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، واتفقوا على مواصلة التنسيق والتشاور خلال الفترة المقبلة.

مصر وزير الخارجية سامح شكري فلسطين القضية الفلسطينية الأردن أحمد حافظ

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وائل لطفي

الوضع سيئ!

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