الأنبا توما حبيب يجتمع باللجنة المصغرة للشباب بالمنيا

ذكرت صفحة مطرانية الأقباط الكاثولك بسوهاج، أن صاحب النيافة الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، ومسؤول اللجنة الأسقفية للشباب، التابعة لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، التقى بمسئولي اللجنة، بحضور اللجنة المصغرة، للإعداد لمؤتمر الشباب القادم، وذلك في ضيافة صاحب النيافة الأنبا باسيليوس فوزي مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك.

ومن جهة اخرى، نظمت جمعية الشباب الكاثوليكي المصري، فعاليات اللقاء الثاني، ببرنامج إعداد القادة لعام ٢٠٢٢، وذلك بقاعة كنيسة العائلة المقدسة للأقباط الكاثوليك بالزيتون.

اشتمل اللقاء على جزئين هامين، الأول نشطه القمص الدكتور أوغسطينوس موريس، المرشد العام للجمعية، والذي دار حول "مدخل لتاريخ كنيستنا القبطية الكاثوليكية"، حيث استعرض فترة المجامع الكنسية الأولى، وصولًا لمجمع خلقيدونية، وكيف استمرت مجموعة من الشعب القبطي في الحفاظ على وديعة الإيمان، والشركة مع الكرسي الرسولي بروما.

ودار الجزء الثاني من اللقاء حول مهارة إدارة الوقت، وكيفية وضع برنامج زمني لتنفيذ أي نشاط، ثم تم تدريب المشاركين على إدارة الوقت، حيث نشط هذا الجزء من اللقاء المهندس أيمن كمال، عضو مجلس إدارة الجمعية.

وعلى صعيد آخر، انعقدت ندوة بعنوان "تصحيح المفاهيم المغلوطة لدى الشباب"، وذلك استكمالًا لوثيقة الأخوة الإنسانية، الوثيقة المشتركة بين قداسة البابا فرنسيس، وفضيله الإمام الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

شارك في الندوة الأب برنابا فانوس، القائم بأعمال منطقة الدلتا بالإيبارشية البطريركية للأقباط الكاثوليك، والأب بطرس إستيفان، راعي كنيسة مار جرجس للأقباط الكاثوليك بأشمون، والأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، عميد كلية الشريعة والقانون بطنطا، ورئيس فرع المنظمة بالغربية الأسبق، والأستاذ الدكتور ياسر عبد الرحيم، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذ الدكتور أحمد محمد الحسيني، عميد الكلية، والأستاذ الدكتور محمود حامد عثمان، عميد كلية الشريعة والقانون بطنطا.

وأقيمت فعاليات الندوة بكلية التربية، بجامعة طنطا. دارت الندوة حول تصحيح المفاهيم المغلوطة لدى الشباب في الجانب الديني، والثقافي، بالإضافة إلى المفهوم الصحيح لاختلاف تعايشهم معه.