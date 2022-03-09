الأربعاء 09 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

روسيا: نعول على تقدم أكبر خلال الجولات اللاحقة من المفاوضات مع أوكرانيا

الخارجية الروسية
الخارجية الروسية

أعربت وزارة الخارجية الروسية، عن أمل موسكو في تحقيق تقدم أكبر خلال الجولات اللاحقة من المفاوضات مع أوكرانيا.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا، في تصريحات للصحفيين، اليوم الأربعاء، إن:"الاتفاقات لا يتم احترامها في كثير من الأحيان، وندعو الجانب الأوكراني إلى بذل ما في وسعه لضمان الخروج الآمن للمدنيين، ونأمل في تحقيق خطوة ملموسة إلى الأمام خلال الجولات اللاحقة من المفاوضات".
وأضافت أن "الجولة الثالثة من المفاوضات الروسية الأوكرانية في 7 مارس الجاري في بيلاروسيا أسفرت عن تقدم معين، وخاصة فيما يتعلق بممرات إنسانية لخروج المدنيين من مناطق القتال"، مشيرة إلى أن حوالي مليوني شخص في أوكرانيا تقدموا إلى السلطات الروسية بطلب الإجلاء وجرى نقل حوالي 140 ألف منهم إلى أراضي روسيا.
وتابعت "الأهداف المطروحة المتمثلة في عودة أوكرانيا إلى أسس سيادتها المثبتة في إعلان استقلالها، والذي كان ينص على وضعها الحيادي وتعاونها مع روسيا، سيتم تنفيذها، كما أكدت القيادة الروسية، وحبذا لو تم ذلك عن طريق مفاوضات سلمية"، معربة عن أملها أن تتبنى السلطات الأوكرانية الموقف نفسه.
وفي سياق متصل، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم، إن كييف أكدت أن اجتماعا بين وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، ونظيره الروسي سيرجي لافروف، سيعقد على هامش منتدى دبلوماسي في مدينة أنطاليا بتركيا غدا الخميس، ولذلك تتوقع موسكو أيضا عقد الاجتماع بالفعل.
وأضافت زاخاروفا - في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية - "نعتقد أنه بما أن أوكرانيا أكدت ذلك، سيعقد الاجتماع بالفعل".
وأكدت زاخاروفا أن روسيا تقوم بالتحضيرات للمحادثات لكن ليست هناك حاجة للتسرع في الأمور، مشيرة إلى أن رحلة لافروف إلى أنطاليا مقررة اليوم.

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