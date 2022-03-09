الأربعاء 09 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس أوكرانيا: نقاتل روسيا بأسلحة استولينا عليها خلال المعارك

زيلينسكي
زيلينسكي

قال الرئيس الأوكراني فولودديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، في نبأ عاجل، إن بلاده تقاتل روسيا بأسلحة مستولى عليها خلال المعارك.

وكان قد جدد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، مطالبته للغرب بفرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا لحماية أرواح المواطنين الأوكرانيين.

وقال زيلينسكي، في بيان نقلته شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الأربعاء: "منذ اليوم الأول من العملية العسكرية الروسية، طالبنا شركاءنا بفرض حظر طيران فوق أوكرانيا، وإلا فإنهم سيكونون مسئولين عن كارثة إنسانية، حيث تقوم روسيا بقصف المدن الأوكرانية والمدنيين والبنى التحتية، الأمر الذي يستلزم اتخاذ قرار حيوي لكن القرار غائب".

وأضاف وفقا للشبكة الأمريكية، أنه على مدار 14 يوما نطالب باتخاذ هذا القرار، أوكرانيا كانت ستتخذ هذا القرار في غضون ساعات لو كان الوضع معكوسا وإذا كنا نرغب في مساعدة دولة صديقة.

وأعرب زيلينسكي، عن امتنانه لبولندا لاستعدادها لإمداد بلاده بمقاتلات، مشيرا إلى أن مشاكل تقنية تعوق تنفيذ ذلك، وجاري العمل على حلها. 

وفي سياق متصل، قال الرئيس الأوكراني إن المجتمع الدولي لا يؤمن بمستقبل الاتحاد الروسي، ويستعد لدعم إعادة إعمار أوكرانيا بعد الحرب.

وأضاف زيلينسكي، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية: "أنظر: العالم لا يؤمن بمستقبل روسيا، ولا يتحدث عنه؛ لا كلمة ولا آفاق، إنهم يفهمون كل شيء، يتحدثون عنا يساعدوننا، ويستعدون لدعم إعمارنا بعد الحرب؛ لأن الجميع رأوا ذلك بالنسبة للأشخاص الذين يدافعون عن أنفسهم بشكل بطولي، فإن هذا "بعد الحرب" سيأتي بالتأكيد".

وأكد أنه ستكون هناك خطة مارشال جديدة لأوكرانيا، وذلك في إشارة إلى تصريحات رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، قال زيلينسكي: "إن الغرب سيشكل حزمة دعم ذات صلة، حسبما أفاد تقرير وكالة الأنباء الأوكرانية.

أوكرانيا روسيا المعارك الرئيس الأوكراني أسلحة

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وائل لطفي

الوضع سيئ!

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