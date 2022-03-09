الأربعاء 09 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«الداخلي» يعلن الانتهاء من مراجعة 128 ملفا بمعاشات المحامين

رجائي عطية
رجائي عطية

كشف محمود الداخلي، الأمين العام المساعد بمجلس نقابة المحامين، بأنه قد تم الانتهاء من مراجعة ملفات أخرى جديدة من ملفات الطلبات التي قدمت بشأن المعاشات وعددها 48 ملفا، وتم إحالتها إلى الإدارة المالية لتنفيذها، لتحرير الشيكات المستحقة والإحالة إلى البنوك لصرف المعاش.

جاء ذلك استكمالًا لتنفيذ قرار نقيب المحامين رجائي عطية، رئيس اتحاد المحامين العرب، بتولي الأمين العام المساعد محمود الداخلي إدارة المعاشات وبمؤازرة إبراهيم عبد الرازق مدير الإدارة وموظفيها.

وبالنسبة للورثة والعجز، أوضح الأمين العام المساعد، أنه قد تم أيضّا مراجعة 80 ملفًا من مستحقي المعاش من ورثة الأساتذة المتوفين والعجز الطبي وإحالتها إلى الإدارة المالية أيضًا، وذلك لقيام الإدارة المالية باتخاذ شئونها نحو تحرير الشيكات أيضًا والإجالة إلى البنوك لصرف المعاش الشهري لمستحقي المعاش من ورثة المحامين المتوفين.

فيما أعلن رجائي عطية، نقيب المحامين، أن من يتخلف عن سداد اشتراكات النقابة السنوية في ميعاد غايته آخر مارس من كل سنة، سوف تطبق عليه أحكام المادة رقم 169 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 147 لسنة 2019، ولا يقبل منه أي طلب ولا يتمتع بأي خدمة نقابية، ويستبعد اسمه من جداول المحامين إن لم يقم بسداد الإشتراك من تاريخ نشر هذا الملحق، ومن يتأخر عن تأدية الإشتراك حتى آخر يونيو يستبعد اسمه من الجدول بقوة القانون، وذلك وفقًا لأحكام المادة / 170 من قانون المحاماة المذكور.
 

نقابة المحامين نقيب المحامين المعاشات دور النشر رجائي عطية معاشات

رئيس التحرير

وائل لطفي

الوضع سيئ!

الأكثر قراءة

الرئيس السيسي يؤكد خلال حديثه مع بوتين ضرورة تغليب لغة الحوار

مفاجأة بشهادة الطب الشرعي في قضية ضحية الابتزاز بسنت خالد

السيسى: العالم بأسره يشهد بما حققناه من إنجازات فى مواجهة التحديات

«الوزراء» يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن مواجهة ارتفاع الأسعار

علاقة غير شرعية بين المتهم وزوجة المجني عليه تقوده إلى حبل المشنقة

الرئيس السيسي يوقع تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الشهر العقاري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فيصل شمس

عفوًا! لماذا تريد من أوروبا أن تعطف عليك؟

حسين دعسة

وقود مختلف يدخل أتون الحرب الروسية الأوكرانية

خيري حسن

«يوم الشهيد».. حديث شخصى مع الجنرال «عبدالمنعم رياض» فى مكتب هيكل

إبراهيم داود

شاكر عبدالحميد

مايكل كمال

لماذا نخاف؟ وكيف نتعامل مع خوفنا؟

ماجد حبته

منظومة رقمية مصرية إفريقية

الحسين عبدالرازق

كلمتين باختصار فى موضوع الأسعار!

ماجد حبته

المتحف «الأخضر» الكبير

صور

جنازة شقيق الفنان أحمد عبدالعزيز

مباراة الأهلى وبيراميدز فى الدورى المصرى

الشوط الأول من مباراة الزمالك والجونة فى الدورى

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يهدم 3 منازل في النقب والقدس ويمنع الصلاة بمسجد ببيت لحم

الاحتلال يُعتقل 20 فلسطينيًا من الضفة الغربية ويُمدد توقيف 11 أسيرًا

«الصحة الإسرائيلية» تُسجل 1135 إصابة جديدة بفيروس كورونا