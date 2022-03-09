كيفية الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي شهر مارس 2022

الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي.. يدور في ذهن الكثير من الشباب والمواطنين في الفترة الحالية التساؤل حول كيفية الاستعلام عن الشقق في الإسكان الاجتماعي من الرقم القومي، ويكون ذلك تحت إطار الوحدات السكنية التي تقوم بطرحها وزارة الإسكان المصرية والتي تتمثل في صندوق الإسكان الاجتماعي والدعم للتمويل العقاري.

الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي

تعرض "الدستور" لكم خطوات الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان الثاني عشر وهي كالاتي:

1- في البداية يكون أول الدخول للموقع الرسمي للصندوق الخاص بالإسكان الاجتماعي، ودعم التمويل العقاري، والذي يتاح الوصول إليه عبر الضغط على هذا الرابط التالي:

https://www.shmff.gov.eg

2 - وتظهر أمامك الصفحة الأساسية لموقع "صندوق الإسكان الاجتماعي" ودعم التمويل العقاري.



3 - ثم يتم الاختيار والضغط على قائمة «استعلام عن حالة الطلب».

4 - وستظهر أمامك على الحال صفحة الاستعلام عن حالة الطلب، وبعدها يتم إدخال كل البيانات المطلوبة وهي أولا كتابة الرقم القومي الخاص بصاحب الطلب، وهو الذي يتكون من 14 رقما.

5 - ادخال الرقم السري الخاص بالحساب على موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.



6 - بعد إدخال كل البيانات المطلوبة يتم الضغط على أيقونة «تسجيل الدخول».

خطوات الاستعلام في حالة نسيان كلمة المرور



وفقا لموقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، فإنه في حالة نسيان كلمة السر، يمكن اختيار والضغط على أيقونة «نسيت كلمة المرور»، ثم ستظهر أمامك صفحة جديدة باسم «إنشاء كلمة مرور جديدة»، ويجب في هذه الحالة إدخال البيانات المطلوبة جميعها من أجل حل المشكلة ووضع كلمة سر جديد، ومنها رقم البطاقة الشخصية المكون من 14 رقما مع رقم الهاتف المحمول لصاحب الطلب، وفي النهاية يتم الاختيار والضغط على قائمة تحمل اسم «استرجاع كلمة المرور».

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