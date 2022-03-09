القوات المسلحة تنظم ندوتين تثقيفيتين بالتعاون مع «الأزهر» و«الكاتدرائية»

نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكري، الندوة التثقيفية للوزارات والهيئات بعنوان "بناء وطن" برعاية قداسة البابا تواضروس الثاني، بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تنمية روح الولاء والانتماء لدى مختلف قطاعات الشعب المصري.

وألقى كل من نيافة الأنبا آرميا الأسقف العام ورئيس المركز الثقافى القبطي الأرثوذكسي، ونيافة الأنبا أكليمندس أسقف عام كنائس قطاع ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر كلمة عبرا خلالها عن التقدير للدور الذى تقوم به القوات المسلحة فى حماية الوطن، كما تم عرض فيلم وثائقى عن الكنيسة الأرثوذكسية، كذلك تم إلقاء محاضرات عن دور القوى الذكية فى تحقيق الأمن القومى المصرى ومحاربة إرهاب الفكر والتطرف بواسطة نخبة من المحاضرين بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، وتخلل الندوة مجموعة من الأعمال الفنية الوطنية.

كما نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى ندوة تثقيفية بعنوان "الإيمان والأوطان" في رحاب مشيخة الأزهر الشريف برعاية فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد محمد الطيب شيخ الأزهر.

تضمنت الندوة كلمة للدكتور محمد عبدالرحمن الضويني، وكيل الأزهر الشريف، الذى وجه خلالها الشكر والتقدير للقوات المسلحة على ما تبذله من تضحيات من أجل رفعة الوطن، كما تناولت الندوة عرض فيلم تسجيلى عن رحلة "الإسراء والمعراج"، كذلك عدد من المحاضرات التوعوية لمجابهة كل التهديدات التى قد تواجه الأمن القومى المصري، ومجموعة من الأعمال الفنية التى جسدت دور الدولة المصرية الرائد فى التنمية الشاملة.

وألقى قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى خلال الندوتين كلمة نقل خلالها تحيات السيد القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والسيد رئيس أركان حرب القوات المسلحة للكنيسة الأرثوذكسية والأزهر الشريف ، مؤكدًا على أهمية تلاحم كل أطياف الشعب المصرى العظيم لاستمرار دفع عجلة التنمية التى أضحت تؤتى بثمارها بمختلف ربوع الوطن بفضل أبنائه المخلصين.

واختتمت الندوتين بتكريم عدد من أسر الشهداء وذوى الهمم، وتبادل الدروع، وعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية.