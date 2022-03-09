أحمد خالد صالح لـ«الدستور»: فخور بمشاركتي في احتفالية «يوم الشهيد»

أعرب الفنان أحمد خالد صالح، عن بالغ سعادته وفخره الشديد لمشاركته في العرض المسرحي الخاصة بـ«يوم الشهيد»، والتي عُرضت خلال الندوة التثقيفية الـ35 للقوات المسلحة على مسرح مركز المنارة للمؤتمرات بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال صالح لـ«الدستور»: «مبسوط وفخور جدًا لأني كنت جزء من عرض مسرحي بيتكلم عن أبطالنا وشهدائنا».

وأضاف: «الحمد لله على كوني جزء من اليوم العظيم، ولولا الشهيد اللي ضحى بروحه مكنّاش هنكون مرتاحين وحاسين بالأمن والأمان، ربنا يحمي البلد ونعيش في أمن وأمان باستمرار».

وقدم النجوم: خالد الصاوي، ماجدة زكي، مايان السيد، رامز أمير، وأحمد خالد صالح، عرضًا مسرحيًا لأسرة مصرية من خلال أب وأم لضابط بالجيش المصري وابنة تعمل مهندسة بالعاصمة الإدارية وابن بكلية العلوم يحلم بأن يكون زويل الجديد، وذلك ضمن أحداث وفعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة الـ35.

ومع مشاهدة الأخبار خلال العرض المسرحي، يتفاجأون بعمل إرهابي في شمال سيناء وسط ترقب كبير من الأسرة حول ابنهم "نور" الذي يخدم في شمال سيناء، ويدخل عليهم ابنهم نور "أحمد خالد صالح" بعد حالة من الترقب والحزن ولكن يتحدث معهم بصيغة الشهيد وسط أداء مؤثر من الفنانة ماجدة زكي.