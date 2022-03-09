الأربعاء 09 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير بريطاني: استقبلنا 760 لاجئًا من أوكرانيا منذ 24 فبراير

وزير النقل البريطاني
وزير النقل البريطاني جرانت شابس

 أعلن وزير النقل البريطاني، جرانت شابس، أن المملكة المتحدة سجلت وصول نحو 760 لاجئًا من أوكرانيا، منذ بدء العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي.
وقال شابس - في تصريح خاص لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، اليوم الأربعاء - إن المملكة المتحدة كثفت بشكل كبير وتيرة تعاملها مع طلبات الحصول على تأشيرة من اللاجئين الأوكرانيين، مشيرا إلى أن أكثر من 200 ألف شخص مؤهلون للقدوم إلى المملكة المتحدة للانضمام إلى أقاربهم في بريطانيا، وقد تم توسيع تعريف الأقارب بحيث يشمل العمات والأعمام.
يشار إلى أنه وفقا للأمم المتحدة فقد غادر 2ر2 مليون لاجئ أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية قبل أسبوعين، وعلى الرغم من أن الغالبية عبرت الحدود إلى بولندا إلا أن العديد من اللاجئين دخلوا أيضا المجر وسلوفاكيا ومولدوفا ورومانيا.

فرّ أكثر من مليوني شخص من الحرب في أوكرانيا منذ شنت روسيا غزوها الشامل على البلاد قبل أقل من أسبوعين، على ما أعلنت الأمم المتحدة الثلاثاء.

بريطانيا أوكرانيا العملية العسكرية الروسية وزير النقل البريطاني المملكة المتحدة

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الوضع سيئ!

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