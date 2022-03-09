الأربعاء 09 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

زيلينسكي يُجدد مطالبته للغرب بفرض حظر طيران فوق أوكرانيا

زيلينسكي
زيلينسكي

جدد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، مطالبته للغرب بفرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا لحماية أرواح المواطنين الأوكرانيين.
وقال زيلينسكي - في بيان نقلته شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الأربعاء - "منذ اليوم الأول من العملية العسكرية الروسية، طالبنا شركاءنا بفرض حظر طيران فوق أوكرانيا، وإلا فإنهم سيكونون مسئولين عن كارثة إنسانية، حيث تقوم روسيا بقصف المدن الأوكرانية والمدنيين والبنى التحتية، الأمر الذي يستلزم اتخاذ قرار حيوي لكن القرار غائب".
وأضاف: أنه “على مدار 14 يوما نطالب باتخاذ هذا القرار، أوكرانيا كانت ستتخذ هذا القرار في غضون ساعات لو كان الوضع معكوسا وإذا كنا نرغب في مساعدة دولة صديقة”.
وأعرب زيلينسكي عن امتنانه لبولندا لاستعدادها لإمداد بلاده بمقاتلات، مشيرًا إلى أن مشاكل تقنية تعوق تنفيذ ذلك، وجار العمل على حلها.
وفي سياق متصل، قال الرئيس الأوكراني إن المجتمع الدولي لا يؤمن بمستقبل الاتحاد الروسي، ويستعد لدعم إعادة إعمار أوكرانيا بعد الحرب.
وأضاف - زيلينسكي في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية - " أنظر: العالم لا يؤمن بمستقبل روسيا، ولا يتحدث عنه؛ لا كلمة ولا آفاق، إنهم يفهمون كل شيء، يتحدثون عنا يساعدوننا، ويستعدون لدعم إعمارنا بعد الحرب؛ لأن الجميع رأوا ذلك بالنسبة للأشخاص الذين يدافعون عن أنفسهم بشكل بطولي، فإن هذا "بعد الحرب" سيأتي بالتأكيد".

 

الرئيس الأوكراني منطقة حظر طيران أرواح المواطنين الأوكرانيين الأوكرانيين أوكرانيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

الوضع سيئ!

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