آلام المعدة أثناء الحمل.. أسبابها وكيفية تخفيفها بطريقة صحيحة

قد يشير ألم البطن أثناء الحمل إلى المخاض إذا حدث في نهاية الثلث الثالث من الحمل، لكن ماذا لو حدث في أي وقت آخر قد تكون آلام المعدة أثناء الحمل ناجمة عن أسباب حميدة وتختفي من تلقاء نفسها.

ونستعرض في السطور التالية وفقا لموقع momjunction الأسباب الشائعة والخطيرة لآلام البطن أثناء الحمل.

ما هى الأسباب الشائعة لآلام البطن أثناء الحمل؟

الإمساك:

يؤثر هرمون البروجسترون على عمل الجهاز الهضمي السفلي ويسبب الإمساك عند النساء الحوامل.

مرض الجزر المعدي المريئي :

الحموضة المعوية هي علامة شائعة على ارتجاع المريء تؤثر زيادة مستويات هرمون البروجسترون أثناء الحمل على عمل العضلة العاصرة للمريء، تميل أحماض المعدة إلى التحرك صعودًا ، مما يتسبب في ارتداد الحمض.

توسع الرحم:

التغيرات العضلية التي يسببها تمدد الرحم قد تؤدي إلى آلام في البطن ، معظمها بالقرب من منطقة الحوض.

ألم الرباط المستدير:

الألم الحاد في البطن أو منطقة الورك شائع خلال الثلث الثاني من الحمل هذا الألم ناتج عن الأربطة الكبيرة التي تمتد من الرحم إلى الفخذ قد يؤدي الالتواء أو الحركة المفاجئة إلى تسريع الألم.

الحمل خارج الرحم:

أثناء الحمل البوقي أو خارج الرحم ، تغرس البويضة نفسها في مكان آخر غير الرحم، وغالبًا في قناتي فالوب قد تظهر على شكل ألم حاد في الكتفين، والبطن، الدوخة، والنزيف المهبلي.

انفصال المشيمة

حالة غير شائعة حيث تنفصل المشيمة عن الرحم، ما يقطع إمداد الجنين بالمغذيات وتدفق الدم.

عدوى المسالك البولية:

إذا لم تعالج في الوقت المناسب، فقد تنتشر العدوى إلى الرحم العَرَض الأساسي لعدوى المسالك البولية هو الألم أثناء التبول، أو رائحة بول كريهة

الإجهاض:

يؤدي فقد الحمل قبل الأسبوع العشرين إلى إجهاض أو إجهاض تلقائي في معظم الحالات، قد يحدث إجهاض خلال الأشهر الثلاثة الأولى.

حصوات المرارة:

قد يؤدي تذبذب مستويات الهرمون أثناء الحمل إلى تكوين حصوات في المرارة قد يشير الألم الشديد في الجانب الأيمن العلوي من المعدة إلى وجود حصوات في المرارة.

تسمم الحمل:

تتميز الحالة أثناء الحمل بارتفاع ضغط الدم وارتفاع مستويات البروتين في البول، وهذه حالة قاتلة لأن ضغط الدم المرتفع يحد من تدفق الدم إلى الجنين ويؤثر على إمدادات العناصر الغذائية.

كيف تخفف آلام البطن أثناء الحمل؟

تناول وجبات صغيرة ومتكررة.

شرب الكثير من السوائل.

استهلك نظامًا غذائيًا غنيًا بالألياف.

استرح جيدًا وتجنب القيام بالمهام الشاقة

مارس الرياضة بانتظام لأنها قد تساعد في إطلاق الغازات.