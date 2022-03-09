الأربعاء 09 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

أبرزها ضيق التنفس.. 8 أعراض مرضية يجب على النساء عدم تجاهلها

أعراض مرضية يجب على
أعراض مرضية يجب على النساء عدم تجاهلها

النساء دائمًا مشغولات بسسب تعدد المهام، العناية بالمنزل والأسرة والعمل وأشياء أخري  لذلك يتجاهلن الصداع المستمر، أو ربما لا يلاحظن تغيير وزنهن بشكل كبير لحسن الحظ  قد لا تشير الأعراض في معظم الأحيان إلى شيء خطير.

ونستعرض وفقا لموقع “ india” أبرز الأعراض الشائعة التي يجب على النساء لا تجاهلها.

ضيق التنفس المتكرر:

 في بعض الأحيان قد تعاني النساء من ضيق في التنفس مع بذل مجهود عندما لا تحصل عضلة القلب على إمدادات كافية من الدم، والنساء أكثر عرضة للإصابة بما يسمى بـ "النوبات القلبية الصامتة"، حيث يكون العَرَض الأكثر شيوعًا هو ضيق التنفس والإرهاق الشديد .

سرعة ضربات القلب:

إذا كنت تعاني من ألم في الصدر، أو تسارع في ضربات القلب، أو ألم في ذراعيك، أو كتفيك، أو فكك، فقد يكون ذلك بسبب مشكلة في القلب، ويعتبر التسلخ التلقائي للشرايين التي تغذي عضلة القلب أمرًا نادرًا ويمكن أن يصيب الشباب ويحدث في كثير من الأحيان عند النساء أكثر من الرجال.

ضعف مفاجئ :

 الضعف المفاجئ في الوجه أو الأطراف قد يشير إلى الإصابة بسكتة دماغية، و تشمل الأعراض الأخرى ارتباكًا مفاجئًا وتداخل في الكلام ورؤية ضبابية وصعوبة في المشيطن، ويجب أن يكون عائلتك وأصدقائك على دراية بهذه الأعراض أيضًا  حيث قد يكون من الصعب التعرف عليها والحصول على مساعدة فورية بنفسك.

تغيرات الجلد: 

احترس من التغيرات المفاجئة في بشرتك، وقد يكون الجلد الداكن في الإبط وخلف العنق أو ظهور علامات جلدية متعددة علامة على مقدمات السكري، ويمكن أن تكون الزوائد القشرية المتقشرة حالة سرطانية مثل التقرن الشعاعي أو الشمسي.

تغيرات في الوزن:

إذا بدأت فجأة في فقدان الوزن دون بذل أي مجهود محدد، فقد يشير ذلك إلى وجود مشكلة صحية، الأسباب المعتادة هي فرط نشاط الغدة الدرقية أوالسكري أو الاضطرابات النفسية أو أمراض الكبد أو السرطان على العكس من ذلك.

كتلة غير طبيعية بالثدي:

يكون الثدي الأنثوي طبيعيًا متكتلًا بعض الشيء  ومع ذلك  إذا لاحظت أي كتلة تلتصق بجدار الصدر أو الجلد ، وتغير في الجلد المغطى، وتغيرات في مظهر الحلمة ، فلا تتأخر في طلب العناية الطبية، قد تكون هذه علامات على سرطان الثدي.

الشخير والنعاس

 إذا كنت تنام على مكتبك أو ما هو أسوأ، في سيارتك، فقد يكون ذلك بسبب انقطاع النفس الانسدادي النومي، حيث تبدأ باستمرار وتتوقف عن التنفس طوال الليل وتشخر بصوت عالٍ قد يؤدي تركها دون علاج إلى مشاكل في القلب والأوعية الدموية وزيادة الوزن.

تشوهات الرؤية: 

يمكن أن تتشوش رؤيتك مع تقدم العمر، ولكن إذا واجهت مشكلة فجأة في الرؤية أو لاحظت عدم وضوح الرؤية في إحدى عينيك أو كلتيهما ، فقد يكون ذلك علامة على الإصابة بسكتة دماغية، قد يتسبب الصداع النصفي في رؤية الأضواء الساطعة أو حتى الهالات الملونة.

النساء دائم ا مشغولون نحن معروفون بقدراتنا ضيق التنفس المتكرر الأعراض الشائعة ا العناية بالمنزل والأسرة العمل وأشياء متعددة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الوضع سيئ!

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