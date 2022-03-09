حبس المتهمين بسرقة المواطنين بمحيط البنوك في الشروق

باشرت نيابة الشروق وبدر، اليوم الأربعاء، التحقيق في واقعة ضبط عناصر تشكيل عصابي مكون من عاطلين، تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المواطنين بمحيط البنوك، وكلفت النيابة بسرعة وصول تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، كما أمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات أن البداية كانت بتلقي قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من "محاسب بإحدى الشركات - مقيم بمحافظة الشرقية" بأنه حال تواجده بفرع أحد البنوك لإيداع مبلغ مالي فوجئ بكسر الزجاج الخلفى للسيارة ملكه، وسرقة مبلغ مالي أكثر من مليون جنيه من داخلها، ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات اللازمة، ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة، تبيَّن أن وراء ارتكاب الواقعة (عاطلان - لأحدهما معلومات جنائية)، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استقلالهما سيارة، وبحوزتهما (2 فرد خرطوش - عدد من الطلقات - مبلغ مالي من متحصلات الواقعة).

وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الواقعة، وأقرا بحيازتهما للسلاح الناري بقصد الدفاع، وباستدعاء المجني عليه اتهمهما بالسرقة وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة.