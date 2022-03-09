الأربعاء 09 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

افتتاح معرض التربية الفنية الدائم بطنطا للأعمال الفنية والمشغولات والخزف

صورة من الحدث
صورة من الحدث

افتتح اليوم الأربعاء ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظه الغربية، معرض التربية الفنية بإدارة غرب طنطا التعليمية، والمقام بمدرسة الشهيد محمد إبراهيم الخولي الثانوية العسكرية (الأحمدية سابقاً)، بمدينة طنطا يرافقه السيد العراقي، مدير عام الشئون التنفيذية، محمد حمودة، مدير إدارة الأمن، يسر عبد الغني، إدارة الشئون التنفيذية، حيث كان في استقبالهم مرفت مجاهد، مدير عام إدارة غرب طنطا التعليميه  التعليمية، خالد حسن، موجه عام التربية الفنية، ولفيف من موجهي ومعلمي التربية الفنية بغرب طنطا. 

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الأستاذ الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

وخلال الجولة، أشاد وكيل الوزارة المهندس ناصر حسن  بالمعروضات والأعمال الفنية داخل المعرض، علاوة على الجهد المبذول من جميع الطلاب والمعلمين والموجهين

وأكد ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم   بمحافظة الغربيه إن المعرض  نتاج عمل مشترك بين معلمين التربية الفنية وطلابهم وموجهي التربية الفنية والموجه العام، مؤكداً أن المعرض يهدف لخلق جو من التنافس بين المدارس، من خلال عرض منتجاتهم المتميزة من النحت والأشغال الفنية، وأشغال المعادن، والخزف، وغيرها.

ثم قام وكيل الوزارة المهندس ناصر حسن  بتقديم شهادات التقدير لمعلمي التربية الفنية المتميزين بالإدارة، تقديراً لجهودهم، وقدم الشكر للتوجيه العام للتربية الفنية، على الجهود الرائعة المبذولة، والتي ظهرت جلياً في مبادرة "بإيدينا نجملها" والتي شاركت فيها جميع الإدارات التعليمية، وأضافت لمسة فنية متميزة رسمت البهجة في الشارع المصري بالغربية.

افتتاحه معرض التربية الفنية الدائم بغرب طنطا ناصر حسن بالأعمال

رئيس التحرير

وائل لطفي

الوضع سيئ!

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